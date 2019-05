Une première audition réussie pour Antony Auclair

Un texte de Félix St-Aubin

Auclair et une cinquantaine de recrues issues du repêchage, du marché des joueurs autonomes non repêchés ou conviées sur invitation, ont participé du 5 au 7 mai à la première phase menant au camp d'entraînement. L'ailier rapproché a quitté la Floride sur une note positive à son second passage dans les installations des Buccaneers.

Le Québécois est débarqué à Tampa Bay dans un rôle de négligé à sa position. À ses côtés se retrouvaient Tevin Westbrook et un certain O.J. Howard, tête d'affiche des ailiers éloignés et rapprochés qui feront leur entrée dans la NFL l'automne prochain.

L'instructeur des ailiers rapprochés Ben Steele s'est dit impressionné par la rapidité à laquelle Auclair et Howard se sont imprégnés des nouveaux schémas offensifs.

« Ça s'est super bien déroulé les trois jours [...] Ce qui est le plus important pour moi est d'apprendre le cahier de jeux rapidement pour que je puisse aller vite sur le terrain et ne pas trop réfléchir. Je pense que j'ai réussi à accomplir cela », a confié l'ancien étudiant-athlète du Rouge et Or de l'Université Laval.

« L'entraîneur des ailiers rapprochés nous a dit à O.J. Howard et à moi que c'était la première fois que des recrues assimilaient aussi vite le livre de jeux durant le minicamp. C'était vraiment plaisant [à entendre] de sa part », a-t-il enchaîné.

S'acclimater à la NFL

Les distinctions sont majeures entre les deux modèles de football qui se jouent en Amérique du Nord. Sa présence à l'East West Shrine Game l'a beaucoup aidé pour s'ajuster aux nouveaux règlements et aux subtilités du circuit Goodell.

« Il y a de très grosses différences [entre les cahiers de jeux du Rouge et Or et celui des Buccaneers] étant donné que ce ne sont pas les mêmes règlements, qu'il n'y a pas autant de joueurs et que c'est davantage axé sur le jeu au sol puisque c'est du football américain », a noté Auclair.

« C'est sûr que c'est différent, mais étant donné que j'ai pris part à l'East West Shrine Game, je me suis habitué à ces détails techniques. J'ai bien fait d'y participer parce que si ça n'avait pas été le cas, ce serait tout nouveau pour moi », s'est-il exclamé en riant.

Le fait d'observer des rencontres de la NFL depuis sa tendre enfance a également contribué à adoucir la transition. Plusieurs heures d'étude au cours des dernières semaines n'ont certes pas nui à parfaire ses connaissances.

Si près, mais si loin

Le Beauceron de 23 ans a gravi les échelons un à un depuis la dernière année. Il se retrouve actuellement dans une situation qui avait les allures d'un rêve il y a quelques mois : il est lié par contrat à une organisation de la NFL qui semble disposée à lui fournir les outils nécessaires pour son développement.

« Je n'ai pas le temps de penser à ce que j'ai accompli. Je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire. Personnellement, mon but n'est pas encore atteint. Oui, pour l'instant je fais partie de l'équipe, mais je veux être sur la liste des 53 joueurs au début de la saison. Il reste encore beaucoup d'étapes », a affirmé Auclair.

Le minicamp des Buccaneers a permis au principal intéressé de faire plus ample connaissance avec deux joueurs bien en vue à Tampa Bay, soit le nouveau venu O.J. Howard et le meneur offensif Jameis Winston.

O.J. Howard Photo : Getty Images / Christian Petersen

« Pour moi, l'important c'était de savoir quel type de personne est O.J. Howard. Je suis content de constater que c'est vraiment une bonne personne. On s'est entraînés tous les deux, c'était très plaisant, a-t-il dit. Chaque répétition compte sachant que lui, il va rarement en manquer. »

« J'ai eu la chance de rencontrer Jameis Winston, c'est quelqu'un de bien, a-t-il poursuivi. Il est venu me parler parce qu'il voulait savoir quelles étaient les différences [entre le football canadien et américain] et faire connaissance. »

Auclair aura quelques jours pour recharger les batteries et approfondir ses connaissances du cahier de jeux des Buccaneers avant de regagner Tampa Bay, le 14 mai. Il s'entraînera avec ses coéquipiers jusqu'aux activités d'équipe organisées (OTAs).

Horaire des OTAs 1re phase : du 23 au 25 mai

du 23 au 25 mai 2e phase : du 30 mai au 1er juin

du 30 mai au 1er juin 4e phase : du 5 au 8 juin