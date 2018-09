Un texte de Colombe Fortin

Il y a quelques années, Chuck qui pratique l'haltérophilie faisait partie du groupe de 85 kg, mais il voulait descendre dans le groupe des 77. Pour ce faire, il devait perdre du poids, il a donc décidé de consulter une nutritionniste et fait quelques recherches sur le web. À l’aide de formulaires pour calculer ce qu’il devait manger, de la persévérance et de nouvelles recettes santé il a réussi son pari.



Maintenant, après quelques années, il sait en regardant un plat ce que celui-ci contient comme calories, ainsi que son apport en protéines, gras et glucides. Il sait ce qu’il doit manger chaque jour selon les exercices et le travail qu’il accomplit. Chuck préfère que lui et sa famille ne mangent pas de mets préparés qui contiennent des additifs. Il utilise des légumes frais qu’il prépare lui-même et préfère la viande sauvage. Il a plusieurs recettes qu’il a modifiées au fil du temps pour les rendre à son goût et il les cuisine pour sa famille. Chuck cuit les légumes au four ou à l'étuvée pour qu’ils gardent leurs vitamines et il grille ses viandes sur le BBQ sans ajout de gras. Il préfère aussi éviter les sauces achetées en magasin.

Ses choix de nourriture santé, combiné à de l’exercice lui ont permis d’arriver au but qu’il s’était fixé.



Toute la famille a adhéré à cette philosophie et les enfants aiment manger et participer à la préparation des repas.

Ingrédients pour betteraves au four. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin



Les ingrédients



12 betteraves coupées en cubes

15 ml (1 cuillère à soupe) d'huile d'olive

6 oignons vert

sel & poivre

100 g (1/2 de tasse) de fromage feta

65 ml (1/4 de tasse) de jus de citron

1 kilo (2 à 3 lb) d'asperges

1 steak

Les betteraves. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Chuck pèle les betteraves avant de les couper et de les faire cuire.

Coupe des betteraves. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour obtenir une cuisson uniforme, il coupe les betteraves en petits cubes tous de la même taille.

Betteraves et sel. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Chuck dépose les betteraves dans un plat allant au four et les assaisonne avec un peu de sel et de poivre.

Betteraves et huile. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la cuisson, il utilise un peu d'huile d'olive et mélange doucement les betteraves pour les enrober avant la cuisson.

Les betteraves au four. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans le four, préchauffé à 200°C (400°F), il place les plats de betteraves. Il faut retourner les légumes 2 à 3 fois durant la cuisson qui prendra environ 20 minutes, cela dépend de la grosseur des betteraves. Il aime qu'elles demeurent al dente.

Les oignons verts. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Chuck utilise des oignons verts dans cette recette. Il les coupe en petites rondelles, elles vont parfumer les betteraves et donner une belle couleur au plat.

Le plat de betteraves et feta. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Chuck dépose les betteraves cuites dans un plat de service. Il arrose le tout de jus de citron et mélange doucement. Il ajoute sur le dessus, le fromage feta, les échalotes et laisse les saveurs se mélanger.

Le plat de betteraves. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voilà un plat santé de légumes cuits au four qui fait le bonheur de tous. Cette cuisson sans eau garde aux légumes toutes leurs vitamines.

Les asperges. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour le souper, Chuck a décidé d'ajouter des asperges cuites à la vapeur. Il casse l'extrémité des asperges qui est plus dure et les dépose sur une marguerite dans un chaudron d'eau. À couvert sur un feu moyen à fort quand l'eau boue, il ferme le rond et laisse cuire les asperges qui resteront croquantes. Chuck aime que tous les légumes restent fermes, ils ont meilleur goût, la couleur reste la même et la présentation est plus appétissante.

Cuisson du steak. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour accompagner les betteraves, Chuck a choisi un steak qu'il fait cuire sur le BBQ. Il utilise toujours la même sorte de steak et comme toute la famille le mange rouge, il le fait cuire à feu élevé 2 minutes de chaque côté et le laisse reposer quelques minutes avant de le trancher pour les enfants. Comme Chuck et son épouse sont des chasseurs, quand ils en ont à la maison, il utilise de la viande de chevreuil qu'il fait aussi cuire sur le BBQ.

Le steak. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand le steak a reposé, il le coupe en petites tranches.

Coupe du steak. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les enfants adorent ce plat.

Coupe du steak en bouchées. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans la famille, les enfants aiment regarder Chuck cuisiner et participer à la préparation du souper.

Plat de betteraves, steak et asperges. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

C'est une recette que la famille de Chuck mange régulièrement. Elle est goûteuse et santé et il est possible de varier la viande ainsi que l'autre légume d'accompagnement.



Mais la recette de betteraves, elle, ne change pas car, Chuck a trouvé le bon dosage pour l'huile d'olive, le citron et le feta.