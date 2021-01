Sculpté dans un cèdre rouge plus que centenaire, un gigantesque totem attire le regard en plein cœur de la métropole québécoise. Charles Joseph, son créateur, l'a dévoilé lors d'une cérémonie totémique empreinte de respect et d'émotion.

Un texte d'Anne-Marie Yvon, d'Espaces autochtones

Ce totem, c’est l’histoire de sa vie. Comme des milliers de jeunes Autochtones à travers le pays, Charles Joseph a connu les affres du pensionnat.

Il avait six ans lorsqu’on l’a séparé de sa famille et conduit à la St. Michael’s Indian Residential School, un pensionnat autochtone du nord de la Colombie-Britannique pour le « civiliser ». L’assimilation du petit garçon passera par le fouet, la privation de nourriture et l’avilissement.

Sa vie ne sera ensuite qu’un long cauchemar, jusqu’à ce rêve qui le guidera vers le chemin de la guérison. Âgé de 32 ans, il abandonnera la bouteille pour ses outils de sculpteur et se délestera de ses souffrances au fur et à mesure des personnages qui prendront vie sur son mât.

Plusieurs années plus tard, son œuvre, couverte de figures humaines et d’animaux et mesurant plus de 21 mètres, se veut être son histoire et le récit des vies de 150 000 autres enfants.

C’est mon geste de réconciliation, et toute mon histoire est sur ce mât. Cette histoire parle de Charles Joseph, mais aussi de tous ceux qui ont enduré cette épreuve. J’ai besoin de raconter cette histoire sous cette forme, mais elle touche tous les survivants d’un bout à l’autre du Canada. Charles Joseph

L'artiste de 58 ans a convié les personnes présentes lors du dévoilement de son totem à une cérémonie très particulière, une cérémonie officielle d'accueil. Accompagné de membres de sa communauté, et au son du tambour, ils ont dansé et chanté selon la tradition kwakiutl, demandant la permission d’installer l’œuvre sur le territoire ancestral mohawk (kanien'keha:ka).

Extrait de la cérémonie :

L’œuvre de Charles Joseph est intégrée au parcours de l’exposition d’art public « La Balade de la Paix – un musée à ciel ouvert », présentée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, du 5 juin au 29 octobre.

Le Mât totémique des pensionnats quittera ensuite Montréal pour Toronto, où il sera exposé dans le musée privé d’un collectionneur.

Le totem de plus de 21 mètres de Charles Joseph trône devant le Musée des beaux-arts de Montréal

Le saviez-vous?

Un autre totem de la communauté kwakiutl est installé à Montréal, au parc Jean-Drapeau.

L’oeuvre du sculpteur Henry Hunt est le seul vestige du pavillon des Indiens du Canada, érigé dans le cadre de l'exposition universelle de 1967. N’ayant pas été touché depuis, le totem avait été restauré en 2007.

« Le Mât totémique est l'unique témoignage qu'il nous reste du Pavillon des Indiens du Canada. Cette oeuvre avait brillé lors de l'Exposition universelle de 1967. Ce mât totémique commémore un tournant dans l'histoire des Premières Nations du Canada.

« Seul mât totémique sur le territoire de Montréal, il était de notre devoir de veiller à sa préservation pour les générations futures », avait précisé Marcel Tremblay, le responsable des célébrations entourant le 40e anniversaire d'Expo 67.