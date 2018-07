Les jeunes téméraires devront payer une amende de 43 dollars pour avoir troublé la paix en s'aventurant sur la rivière par un accès interdit.

Rappelons que l'opération sauvetage a mobilisé une trentaine de pompiers, policiers, ambulanciers et employés d'Hydro Sherbrooke pendant près de deux heures. Les services de police et juridique ont donc comme mandat d'analyser ce qui se fait ailleurs et de proposer une règlementation qui va réflèter les gestes posés.

Il a d'ailleurs fallu réduire le débit de la rivière, grâce à un barrage en amont Photo : Radio-Canada

« J'ai su que dans une station de ski par exemple, si quelqu'un s'aventure en dehors des sentiers balisés et que ça nécessite une intervention des secours la facture peut être refilées aux fautifs. Est-ce qu'on ira aussi loin, ça dépendra des recommandations de nos services » , explique Marc Denault, conseiller municipal et président du comité de sécurité publique.

La proposition de modifications de règlements sera présentée au conseil municipal et au comité de sécurité publique. Aucun échéancier n'a été fixé.