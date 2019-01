Les Québécois aiment le pont de Québec

Un sondage commandé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec révèle que 84 % des citoyens de Québec estiment qu'il est urgent d'agir pour sauvegarder le pont de Québec.

« Les citoyens de Québec envoient un signal fort. Il est clair qu’ils ont à coeur le pont de Québec », résume Caroline Roy, la vice-présidente de la firme Léger et responsable du sondage.

Près de 73 % des répondants affirment être moyennement (18 %), ou entièrement d’accord (55 %), lorsqu’on leur demande s’ils considèrent le pont de Québec comme un trésor patrimonial.

Concernant la perception du potentiel de développement social, économique, patrimonial, culturel et touristique pour la région, 66 % des répondants ont dit que le pont de Québec avait un grand potentiel.

Toutefois, les données tendent à démontrer que ces perceptions positives s’amenuisent chez les citoyens qui résident plus loin du pont de Québec.

Les citoyens sondés sont toutefois plus divisés par rapport à la compréhension des enjeux liés au pont de Québec. Questionnés sur leur degré de connaissance, 30 % des citoyens ont répondu qu'il était « faible », alors que 33 % disent avoir un niveau de connaissance « élevé. »

« Ils admettent ne pas connaître tous les enjeux, mais reconnaissent sa valeur patrimoniale », ajoute Mme Roy.

Le sondage a été réalisé auprès de 503 répondants provenant de différents arrondissements de Québec du 17 au 20 avril dernier.

Urgence d'agir

Devant ces données, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), Alain Aubut, souligne une nouvelle fois l’urgence d’agir et d’investir sur la structure presque centenaire.

Selon lui, les infrastructures routières de la région de la Capitale-Nationale souffrent d’un manque de leadership de la part des acteurs politiques régionaux comparativement à celles de Montréal. Les annonces entourant le pont Champlain ou encore le pont Honoré-Mercier la fin de semaine dernière renforcent ses positions.

« Quand j’ai vu le pont Mercier en fin de semaine, je suis tombé en bas de ma chaise. Il y a plein de choses qui se passent actuellement, il y a des dossiers qui bougent, des dossiers qui avancent, mais on n’entend pas beaucoup parler de solution pour le pont de Québec », lance Alain Aubut.

Le comptable Mario Bédard, qui a été mandaté par la Chambre de commerce pour préparer un modèle d’affaires pour la gestion du pont de Québec, donne raison à Alain Aubut.

« Il y a peut-être une légère injustice avec ce qui se passe à Montréal. Bien heureux pour eux, mais ce serait le fun que nous aussi on ait le droit d’avoir les sous nécessaires. On paie tous des impôts », souligne M. Bédard.

Pas de solution sur la table

À Ottawa, le ministre libéral Jean-Yves Duclos est revenu sur les commentaires de lundi du ministre François Blais. Ce dernier lançait lors de l’étude des crédits de transport qu’une solution était ciblée pour assurer l’entretien du pont. « Nous connaissons la solution », a-t-il affirmé en ajoutant qu’il attendait l’appel de M. Duclos depuis des mois.

Jean-Yves Duclos a précisé que la balle était dans le camp de Québec. « Je n’ai pas eu de proposition solution de François Blais. Je serais heureux de pouvoir en parler. Il sait comment me joindre n’importe quand ».