ICI Espaces autochtones : droits  et reconnaissance de la culture et des peuples autochtones

Cette semaine :

Nous soulignons le dixième anniversaire de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et le lancement de TicArtToc, une revue consacrée à « la diversité dans les arts et la culture à Montréal », dont le 8e numéro porte sur les penseurs et les artistes autochtones.

Bonne écoute!