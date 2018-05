Chaque jeudi, à l’entrée du carrefour du Pavillon du Canada, se déroule une parade haute en couleur qui prend des allures de spectacle. Dans une ambiance de fête, danseurs et interprètes se mêlent aux mannequins pour présenter en plein air les créations de nos couturiers. Tout est pensé pour en mettre plein la vue : masques, chorégraphies, patins à roulettes, instruments de musique… On souhaite ainsi démontrer la vigueur et le dynamisme de l’industrie de la mode canadienne.

Dans ce montage d’archives tirées de l’émission Visite à l’Expo, nous vous faisons revivre un de ces défilés qui a fait rayonner le savoir-faire et l’originalité nos créateurs. Vous y retrouverez toute l’effervescence et l’optimisme si caractéristiques de l’Expo.

De nombreuses autres archives de Radio-Canada sont également présentées à l’exposition Mode Expo 67 du Musée McCord jusqu’au 1er octobre 2017.