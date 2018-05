C'est le 12 août 1963 que débutent les travaux sur le site de l'Expo à Montréal. La tâche à accomplir à l'époque est colossale et le calendrier extrêmement serré. Plusieurs prédisent le pire. Pourtant, le 27 avril 1967, le miracle est au rendez-vous pour accueillir, pendant six mois, l'Exposition universelle la plus visitée à ce jour.