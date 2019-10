Mort du bambin à Edmonton : un traumatisme à la tête a causé sa mort

Joseph Crier, le père du bébé retrouvé mort près de l'église anglicane du Good Shepherd à Edmonton la semaine dernière, et sa compagne de 25 ans, Tasha Mack, ont été accusés lundi en lien avec la mort de l'enfant de 19 mois.

Les chefs d'accusation sont ceux de meurtre au deuxième degré du petit Anthony Joseph Raine le 18 avril, de négligence criminelle causant la mort et de voies de fait.

La cause de la mort du petit est une blessure à la tête, selon l'autopsie, a fait savoir la police d'Edmonton lundi. L'enfant avait aussi subi de multiples autres blessures.

Joseph Crier, 26 ans, est également accusé de voies de fait causant des blessures corporelles, notamment sur son fils entre le 14 et le 18 avril et de n'avoir pas fourni à son enfant les nécessités de la vie entre le 14 mars et le 18 avril.

Joseph Crier et Tasha Mack ont été identifiés grâce à des images provenant de la caméra de surveillance d'une épicerie. Ils ont été arrêtés par la police d'Edmonton samedi.

Le couple gardait Anthony depuis six semaines, tandis que la mère de l'enfant poursuivait des études pour devenir infirmière.

Les deux suspects sont en détention au centre de détention provisoire Remand d'Edmonton.

Joseph Crier a comparu lundi devant le tribunal. On lui a demandé de ne pas entrer en contact avec l'autre suspecte, ni les deux témoins potentiels de la Couronne.

Il devra comparaître devant le tribunal le 8 mai à 9 h.