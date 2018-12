Un des créateurs du drapeau franco-ontarien monte en grade à l’Ordre de la Pléiade

L'historien et écrivain Gaétan Gervais est au nombre des six récipiendaires de l'Ordre de la Pléiade 2017.

Il sera fait Officier aujourd’hui, puisque c’est en 2005 qu’il a été accueilli pour la première fois au sein de l’Ordre.

Il sera le seul Franco-Ontarien du Nord à avoir ce grade [la Pléiade en compte quatre] [...] donc, quelque chose dont il peut être très fier. France Gélinas, présidente de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, chapitre de l'Ontario

La députée néo-démocrate provinciale de Nickel-Belt France Gélinas Photo : Radio-Canada / CBC

Cette distinction est remise chaque année à une personnalité qui a su faire avancer la francophonie, en y apportant sa contribution exceptionnelle.

« Pour M. Gervais, c’est assez facile de faire le lien. Il nous a donné un drapeau, un [symbole] rassembleur qui est utilisé maintenant partout, qu’on parle de nos écoles, toutes les grandes causes. On utilise notre drapeau et donc, il rencontre très bien les "idéaux" de l’Ordre de la Pléiade », explique la députée France Gélinas, celle qui remettra la distinction à Joanne Gervais, la soeur du récipiendaire, qui, à cause de raisons de santé, n’a pu faire le voyage à Toronto.

Mme Gélinas compte donner en main propre la médaille à M. Gervais plus tard à Sudbury.

Les récipiendaires de l'Ordre de la Pléiade 2017 en Ontario Photo : Radio-Canada / courtoisie de OAPF

Les récipiendaires : M. Gaétan Gervais (Sudbury)

M. Marcel Gibeault (Orléans)

Mme Sylvie Landry (Pickering)

M. Thierry Lasserre (Toronto)

M. Gérard Malo (Windsor)

Mme Madeleine Meilleur (Ottawa)

L’ancienne ministre libérale Madeleine Meilleur sera décorée de l’Ordre de la Pléiade

Mme Meilleur a été ministre déléguée aux Affaires francophones dans le Cabinet de Kathleen Wynne.

L'ex-ministre déléguée aux Affaires francophones Madeleine Meilleur

« Les politiciens n’ont pas le droit de recevoir l’Ordre de la Pléiade. Donc, elle le reçoit parce qu’elle n’est plus politicienne », explique Mme Gélinas.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a salué les récipiendaires décorés lundi.

Dans un communiqué, le président de l’AFO Carol Jolin a tenu à « remercier [les récipiendaires] pour leur engagement au développement de notre province et au rayonnement de la francophonie. »

L’AFO a aussi salué la contribution exceptionnelle de Gérard Malo à l’épanouissement de la communauté francophone du sud-ouest de l’Ontario.

Il est le représentant de cette région au conseil d’administration de L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Un long processus de sélection

La plupart du temps, ce sont des collègues qui proposent des candidats.

Les dossiers de candidatures sont soumis à un groupe de parlementaires, aidé par le Protocole, qui les examine.

Le choix se fait « au mérite », explique France Gélinas.

Le comité tente aussi d’avoir une représentation géographique de l’Ontario, comme en témoignent les six personnes qui reçoivent l’Ordre aujourd’hui.