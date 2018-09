Un texte de Colombe Fortin

Jonas a récemment été sélectionné parmi les huit Jeunes leaders d'ICI, un groupe de jeunes Canadiens qui s’impliquent et inspirent de manière positive leurs communautés en vue d’une vie meilleure.

En tant que jeune leader franco-manitobain, Jonas est très impliqué dans sa communauté. Mentor pour les cadets de la marine, président du conseil d'administration de la radio communautaire, membre des conseils d'administration de la Brigade de la rivière Rouge et du Musée de Saint-Boniface, impliqué dans les Jeux d’été du Canada 2017, il est aussi inscrit à l’Université de Saint-Boniface en vue d'obtenir un baccalauréat en enseignement.

Pour lui, c’est important de faire rayonner la culture francophone et le fait de cuisiner des recettes familiales typiquement canadiennes-françaises, c’est aussi une façon de transmettre sa culture et sa fierté.

Les ingrédients Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients

Pour la pâte



454 g (1 lb) de saindoux

690 g (6 tasses) de farine

15 g (2 cuillères à thé) de sel

15 ml (1 cuillère à soupe) de vinaigre

1 gros oeuf + assez d'eau froide pour avoir 250 ml (1 tasse) de liquide

La garniture



225 g (1/2 livre) de beurre

500 ml (2 tasses) de cassonade

20 g (2 cuillères à soupe) de cannelle

4 g (1 cuillère à thé) de poivre de la Jamaïque

La farine Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jonas mesure la farine pour faire la pâte.

Farine, sel et saindoux. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il faut ajouter le sel et bien mélanger avant d'incorporer le saindoux. Jonas utilise des couteaux pour incorporer les deux ingrédients. Il recherche une texture de la grosseur des petits pois pour le mélange farine-graisse.





Le vinaigre, l'oeuf et l'eau. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans une tasse à mesurer, verser le vinaigre, y casser l'oeuf et mélanger avant d'ajouter assez d'eau froide pour obtenir une tasse de liquide.

Farine et mélange d'oeufs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jonas fait un puits dans le milieu du mélange de farine et y verse le liquide en deux ou trois fois. Il utilise ses mains pour bien mélanger le tout.

La pâte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand la farine est complètement absorbée par le liquide et que la texture n'est plus collante, former une grosse boule avec la pâte et la laisser reposer un peu sur le comptoir.

Rouler la pâte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Diviser la pâte en deux et, à l'aide d'un rouleau à pâte, l'abaisser à l'épaisseur voulue.

Rouleau à pâte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jonas prépare les pâtes une à la fois, en laissant reposer l'autre moitié dans le plat.

Cassonade, cannelle et épices Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la garniture, Jonas a décidé de la préparer dans un plat, mais il est aussi possible de la faire directement sur l'abaisse de pâte. Dans un plat, il verse la cassonade, ajoute la cannelle et son ingrédient spécial - le poivre de la Jamaïque - et il mélange le tout.



Parfois, Jonas ne mesure pas les ingrédients pour la garniture; il y va selon son intuition.

Le poivre moulu de la Jamaïque Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici l'ingrédient spécial de la recette de Jonas, le poivre de la Jamaïque.

Le beurre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jonas beurre généreusement un plat de cuisson en verre (22,5 cm sur 33,5 cm) dans lequel vont cuire les pets-de-soeur, ainsi que la pâte avant d'y déposer la garniture. Dans ce cas, le beurre servira de liant pour le sucre.

Mélange de cassonade Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jonas étend la garniture sur la pâte.

Rouleau du mélange de cassonade Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il roule la pâte assez serré et la coupe en rondelles d'environ 2 cm (3/4 de pouce) d'épaisseur.

Plat pour la cuisson des pets-de-soeur Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans le plat beurré, Jonas dépose les rondelles de pâte sans trop les serrer.

À cette étape, vous pouvez rajouter un peu du mélange de sucre et quelques carrés de beurre sur le dessus des rondelles de pâte.

Cuisson des pets-de-soeur Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Préchauffer le four à 200°C (400°F) et cuire les pets-de-soeur 20 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Les pets-de-soeur au sortir du four Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jonas présente ce dessert dans une belle assiette. Il place les pets-de-soeur à l'envers, car c'est de ce côté que le sucre et le beurre ont formé un croquant doré et délicieux.

Les pets-de-soeur peuvent se conserver jusqu'à quatre jours dans un contenant bien fermé.