Les années se suivent et se ressemblent à Cleveland. Les Browns sont la risée du circuit Goodell depuis plusieurs saisons, et ont atteint le fond du baril il y a quelques mois en concluant la campagne 2016 avec un rendement de 1-15.

Cette maigre récolte dans la colonne des victoires leur a accordé la chance - si l'on peut appeler cela ainsi - de lancer le bal lorsque le repêchage prendra son envol jeudi, à Philadelphie.

Ne nous contons pas d'histoires, les protégés de Hue Jackson ne flirteront pas avec le tableau éliminatoire. Ils devraient être écartés des discussions en vue des séries avant même l'Halloween. L'objectif est de cerner le meilleur moyen pour que l'équipe retrouve sa pertinence, un élément manquant depuis son retour dans la NFL, en 1999.

Je ne m'étalerai pas sur ce sujet, mais comme vous le savez, une formation gagnante se construit à partir de l'encan annuel. Et les Browns ne peuvent tout simplement plus se permettre de gaspiller de hauts choix de repêchage.

Une décennie sombre

Les 10 dernières séances n'ont donné que très peu de moments de réjouissance aux amateurs passionnés de Cleveland.

Treize joueurs ont été choisis au tour initial lors de la dernière décennie. Du nombre, le bloqueur Joe Thomas (2007), le centre Alex Mack (2009), qui a quitté l'équipe en 2016 pour se joindre aux Falcons d'Atlanta, et le demi de coin Joe Haden (2010) se sont avérés de belles prises.

On ne peut pas en dire autant des autres sélections.

Retirons d'abord de l'équation les trois derniers choix de premier tour, soit Danny Shelton et Cameron Irving (2015) et Corey Coleman (2016), puisqu'il est encore un peu tôt pour établir si les Browns ont vu juste dans leur cas.

Habituellement, les formations de la NFL s'accordent un délai maximum de trois ans, tout dépendamment de la courbe de progression du joueur, afin de déterminer si cela vaut la peine ou non de poursuivre l'expérience.

Les sept autres athlètes choisis au 1er tour depuis 2007, donc, ne sont plus dans l'organisation des Browns, dont le sextuor qui a été choisi de 2011 à 2014. Et c'est à cet endroit bien précis que se trouve le bobo.

Phil Taylor (2011), Trent Richardson et Brandon Weeden (2012), Barkevious Mingo (2013) ainsi que Justin Gilbert et Johnny Manziel (2014) ont tous un point en commun outre le fait de ne pas avoir atteint un tant soit peu leur potentiel : Cleveland a mis un terme à l'association plus tôt que tard.

Brandon Weeden remet le ballon à Trent Richardson lors d'une rencontre contre les Chiefs de Kansas City, le 9 décembre 2012. Photo : Getty Images/Matt Sullivan

Les premières sélections des Browns de 2011 à 2014 : Phil Taylor : Libéré après 4 saisons et 44 matchs (42 départs)

Libéré après 4 saisons et 44 matchs (42 départs) Trent Richardson : Échangé après 2 saisons et 17 matchs (17 départs)

Échangé après 2 saisons et 17 matchs (17 départs) Brandon Weeden : Échangé après 2 saisons et 23 matchs (20 départs)

Échangé après 2 saisons et 23 matchs (20 départs) Barkevious Mingo : Échangé après 3 saisons et 46 matchs (16 départs)

Échangé après 3 saisons et 46 matchs (16 départs) Justin Gilbert : Échangé après 2 saisons et 23 matchs (3 départs)

Échangé après 2 saisons et 23 matchs (3 départs) Johnny Manziel : Libéré après 2 saisons et 14 matchs (8 départs)

La moitié des noms figurant sur cette triste liste sont d'anciennes sélections provenant du top 10 de leur encan respectif. Ensemble, Richardson (3e), Mingo (6e) et Gilbert (8e) ont cumulé 36 départs, l'équivalent de moins de trois saisons... pour un total de trois joueurs.

D'ailleurs, chacun d'entre eux a vu ses jours à Cleveland prendre fin à la suite d'une transaction, la direction ayant pris la décision de tourner la page. Le creux de vague de l'organisation de l'Ohio, qui a touché les bas-fonds au repêchage de 2011 à 2014, explique, en grande partie, le dossier de 4 victoires contre 28 revers depuis 2016.

Les pistes envisageables

Le moment est propice pour que les Browns s'extirpent de cette noirceur dans laquelle ils sont profondément enfoncés. Ils ont regarni leur banque de choix et pourraient, tout dépendamment des mouvements, ajouter 22 joueurs à leur formation via le repêchage d'ici 2018 (11 par année).

Dans la ville de l'amour fraternel, leurs droits de parole se situent aux 1er, 12e, 33e, 52e et 65e échelons en ce qui a trait aux trois premiers tours. Et dans un an, ils bénéficieront de cinq choix dans cette portion de l'encan, dont trois au deuxième tour, provenant des Texans de Houston et des Eagles de Philadelphie.

La table est mise pour que les Browns établissent les fondations pour ériger leur structure pour les saisons à venir.

Sans surprise, je me range derrière la quasi-totalité des analystes et je vois Cleveland insérer l'ailier défensif Myles Garrett dans son unité défensive.

Les besoins sont criants à d'autres endroits dans l'organigramme, particulièrement au poste de quart-arrière et dans la tertiaire, mais le produit des Aggies de l'Université Texas A&M possède des habiletés qui sont supérieures à celles de ses homologues.

Étant donné que la pression exercée sur les pivots adverses est un problème criant à Cleveland, l'ajout de Garrett aiderait en ce sens. À titre indicatif, une seule équipe a accumulé moins de sacs que les Browns (26) en 2016 : les Raiders d'Oakland (25).

Jordan Thompson (gauche) et Myles Garrett (droite) Photo : Getty Images/Stacy Revere

Un nouveau meneur de jeu?

À moins d'un revirement de situation, les Browns quitteront Philadelphie avec un quart de plus dans leurs rangs, aux côtés de Cody Kessler, Brock Osweiler et Kevin Hogan. Se nommera-t-il Mitchell Trubisky, Deshaun Watson, Patrick Mahomes, DeShone Kizer ou autre?

Il semble que l'état-major aurait un coup de coeur pour Trubisky, qui est natif de Mentor, en Ohio. Selon diverses sources, l'organisation ne serait pas fermée à l'idée de prononcer son nom d'entrée de jeu. Tout ça reste à voir. Mais le fait que les 49ers de San Francisco (2e) et les Jets de New York (6e), notamment, recherchent un meneur offensif joue assurément dans la tête des dirigeants des Browns.

Douze mois après avoir opté pour une panoplie de choix au détriment du deuxième tour de parole, et donc de lever le nez sur Carson Wentz, le directeur général Sashi Brown est toujours en quête d'un quart.

Par quatre fois les Browns ont mis le grappin sur un pivot dès le tour initial lors des 18 derniers repêchages (1999 à 2016) : Tim Couch (1999 - 1er échelon), Brady Quinn (2007 - 22e échelon), Brandon Weeden (2012 - 22e échelon) et Johnny Manziel (2014 - 22e échelon).

Les cinq autres quarts issus de la NCAA sur lesquels ils ont jeté leur dévolu durant cet intervalle de temps n'ont guère fait mieux.

À la lumière de ces sélections, espérons pour eux que le passé n'est pas garant de l'avenir.