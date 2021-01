La réconciliation comme toile de fond aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La réconciliation sera le thème central des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) qui se dérouleront cet été à Toronto, durant lesquels 5 000 jeunes athlètes participeront à des compétitions dans 14 disciplines sportives, dont la natation, le basketball, le tir à l'arc et le canoë/kayak.

Le thème des jeux est « Équipe 88 », qui fait référence au 88e appel à l’action, sur les 94 lancés par la Commission de vérité et de réconciliation. L’appel # 88 demande au Canada d’appuyer les sports autochtones.

Ce qui est fondamental pour « atteindre notre propre potentiel et avoir les mêmes opportunités », estime l’athlète Hannah Morningstar, une élève de 10e année de la communauté d'Atikameksheng Anishnawbek, près de Sudbury, en Ontario.

La Commission de vérité et de réconciliation, créée en 2008 pour examiner le sombre héritage du système des pensionnats autochtones, a publié son rapport final en 2015.

« Je pense que c'est important. Nous devons comprendre ce qui s'est passé dans les pensionnats afin d'aller de l'avant et d’avoir une relation positive », a déclaré Hannah Morningstar, qui est aussi ambassadrice de l'Équipe 88.

Hannah Morningstar, athlète et ambassadrice de l'Équipe 88 pour les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2017 Photo : Radio-Canada / NAIG

Les 94 appels à l'action demandent à tous les niveaux de gouvernement - fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones - et à tous les citoyens de travailler ensemble pour modifier certaines politiques afin de réparer les dommages causés par les pensionnats et d’aller de l’avant avec la réconciliation.

« Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de prendre des mesures afin de garantir le développement à long terme des athlètes autochtones et de maintenir leur appui à l’égard des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord », lit le 88e appel à l'action.

La culture autochtone mise de l’avant

CBC/Radio-Canada est le diffuseur officiel des Jeux cette année et offrira une couverture exclusive de l'événement sportif, y compris un festival culturel d'une semaine qui met en vedette le « patrimoine autochtone et le caractère distinctif culturel », explique le site des Jeux.

Même s’ils visent à rassembler les Autochtones et les non-Autochtones, il reste que les Jeux existent avant tout pour les athlètes.

« Les Jeux sont une excellente occasion de nous faire voir », affirme Hannah Morningstar, qui est une danseuse jingle et une joueuse de volleyball.

« [Les athlètes] veulent sortir et montrer ce qu’ils peuvent faire, montrer leurs capacités », ajoute le joueur de crosse professionnel de Six Nations, Cody Jamieson, aussi ambassadeur des Jeux.

C'est génial de montrer le talent de nos jeunes. Cody Jamieson, joueur de crosse

Pour marquer l'appel à l'action, la Ville de Toronto avait déclaré le 19 avril, 88 jours avant le début des Jeux, la Journée Équipe 88.

Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord se dérouleront dans la métropole ontarienne du 16 au 23 juillet 2017.