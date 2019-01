Chantiers routiers : investissements records à Québec

« C’est vraiment un défi autant en termes d’envergure d’investissements que de nombre de projets qu’on a à réaliser », souligne Daniel Lessard, directeur du service de l’ingénierie à la Ville de Québec.

Environ 200 kilomètres de chaussées subiront une réfection, un entretien préventif ou de l’asphaltage. Il s’agira principalement de travaux de courte durée, mentionne M. Lessard.

Le réseau d’aqueduc et d’égouts subira aussi des travaux. Plus de 50 kilomètres de conduites seront refaits.

Il s’agit du plus important investissement pour les chantiers routiers municipaux depuis 2008 à Québec. Les travaux bénéficieront de subventions de 100 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral par le biais de programmes de réfection des infrastructures.

11 grands chantiers

Des chantiers prévus pour 2017 à Québec, 11 seront de plus grande envergure et nécessiteront une gestion plus particulière en raison des impacts possibles sur la population et la circulation.

La Ville a établi une stratégie pour chacun de ces chantiers qui pourraient par exemple être réalisés en partie de nuit ou encore les fins de semaine. Un des grands projets dans le secteur des rues Saint-Jean, Salaberry et Turnbull impliquera la fermeture de rues en alternance, souligne Marc des Rivières, directeur à la division du Transport.

« Pour ce projet en particulier, on a une stratégie où on réalise les travaux en 6 étapes et pour chaque étape, il y a un plan de gestion des communications et de déploiement des effectifs policiers en place. » Une coordination sera aussi assurée avec le ministère des Transports, qui aura également 12 chantiers en cours sur le territoire.

La Ville mentionne qu’elle distribuera des avis aux citoyens pour les informer de la réalisation de travaux dans leur quartier. Le site internet de la Ville fournira également de l'information à jour sur les travaux en cours et les échéanciers prévus.

12 millions à Lévis

La Ville de Lévis injectera quant à elle 12 millions de dollars cette année dans les chantiers municipaux et travaux de voirie, pavage, bordures et trottoirs sur son réseau routier.

Lévis investit les mêmes sommes pour ces travaux depuis 2015. La part la plus importante, 5,6 millions, sera dédiée aux rues urbaines locales, tandis que 1 million sera investi pour les routes rurales.

Des projets spécifiques majeurs bénéficieront de 3,2 millions et plusieurs centaines de milliers seront consacrés aux trottoirs, routes d’accès aux carrières, rues industrielles, scellement de fissures, entre autres, dans tous les arrondissements.

Les automobilistes devront faire preuve de patience et de prudence à l’approche des chantiers routiers.

Comme à Québec, l’information sera mise à jour régulièrement sur le site de la Ville de Lévis. Une carte permet de visualiser l’ensemble des travaux prévus en 2017 ainsi que les travaux à l'horaire des 15 prochains jours, pour permettre aux citoyens de planifier leurs déplacements.