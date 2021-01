Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Melissa Mollen Dupuis est là pour répondre à vos questions avec conviction, énergie et humour.

Chronique # 23 - Melissa s'attaque cette semaine à un sujet épineux. Elle le fait à partir de la question de Gladys, une étudiante d'Isa membre d'un groupe de francisation de l'Université de Montréal, qui s'interroge : quels sont les intérêts économiques du gouvernement pour ne pas restituer les terres aux Autochtones? Melissa, comme à son habitude, fournit des réponses pleines de nuances. Bonne écoute!

Des questions pour Melissa?

Melissa est aussi présidente du Wapikoni mobile, un studio ambulant destiné avant tout aux jeunes Autochtones, dont le catalogue contient plus de 900 courts métrages.

Alors, pourquoi ne pas profiter des lumières de cette Innue d'Ekuanitshit (Mingan) au Québec?

Chronique # 1 - Melissa se présente :

Melissa se présente

Chronique # 2 - Melissa répond à Léo, un Argentin d'origine, qui lui demande : « Pourquoi y a-t-il une distinction entre Canadiens d'origine, immigrants et Autochtones? »

Demandez à Melissa

Chronique # 3 - Melissa répond à Guy de Rimouski qui lui demande : « Pourquoi les Autochtones ont-ils le droit de chasser à des moments et sur des territoires où on interdit cette activité aux non-Autochtones? »

Des droits de chasse particuliers pour les Autochtones

Chronique # 4 - Melissa explique ce qu'est la Loi sur les Indiens :

La Loi sur les Indiens

Chronique # 5 - Melissa répond à Pierre-Luc qui demande : « Comment ne pas me sentir comme un imposteur dans mon désir de me réapproprier ma culture, puisque je n'ai pas l'air d'un Autochtone? »

Melissa Mollen Dupuis nous parle de l'identité autochtone

Chronique # 6 - Melissa nous propose une chronique spéciale sur le temps des Fêtes.

La chronique de Melissa sur le temps des Fêtes

Chronique # 7 - Melissa fait le bilan de l'année écoulée et envisage la prochaine!

Melissa fait le bilan de 2016 et envisage 2017

Chronique # 8 - Melissa répond à la question de Mustapha qui demande: « Est-ce que certaines nations autochtones pratiquent encore le matriarcat ? Et dans ce cas, le statut des femmes est-il meilleur »?

Chronique de Melissa Mollen Dupuis sur le matriarcat chez les Autochtones

Chronique # 9 - Melissa répond à la question de Marc qui demande: « Est-ce que c'est vrai, et si oui, pourquoi les Autochtones sont-ils les seuls citoyens à ne pas payer d'impôts »?

Chronique Melissa Mollen Dupuis sur les impôts

Chronique # 10 - Melissa répond à la question de Serge: « Pourquoi les Inuits n'ont jamais été soumis à la Loi sur les Indiens et pourquoi ils ont un gouvernement régional ».

Chronique Melissa Mollen Dupuis sur les Inuits

Chronique # 11 - Melissa répond à la question: « Pourquoi met-on les femmes autochtones de l'avant quand des enjeux comme le féminisme sont abordés, notamment lors de manifestations ».

Chronique Melissa manifestations

Chronique # 12 - Melissa répond à la question de Lise: « Comment une personne qui ressent le besoin de réparer un comportement condescendant envers des membres d'une communauté autochtone ou qui a manqué de courage devant une scène dont il ou elle était témoin et qui impliquait un.e autochtone victime de discrimination, doit-elle procéder? »

Chronique Melissa solidarité

Chronique # 13 -Melissa répond à sa propre question : « Quand cessera-t-on d'accepter les politiques injustes? »

Mélissa et les lois injustes

Chronique # 14 Cette semaine Melissa nous explique la significatiopn du capteur de rêve.

Une question pour Melissa

Chronique #15 Melissa répond à la question: pourquoi n'enseigne-t-on pas l'histoires des Autochtones avant l'arrivée des Européens?

Des questions pour Melissa?

Chronique #16 Melissa répond à la question d'Eléonore: quelle est la signification de la cérémonie des couvertures? Melissa a plusieurs réponses.

Des questions pour Melissa?

Chronique # 17 Exceptionnellement Melissa répond cette semaine aux questions de Raymond Desmarteau de RCI au sujet du regard que portent les Autochtones sur les immigrants.

Des questions pour Melissa?

Chronique # 18 Melissa répond à un groupe d’étudiants en classe de francisation à l’Université de Montréal qui lui demande : « À l’époque où les enfants étaient emportés dans les pensionnats indiens, si les parents refusaient, qu’est-ce qui arrivait aux parents et aux enfants? »

Des questions pour Melissa?

Chronique # 19 Melissa répond cette semaine à une autre question du groupe de francisation d’Isa de l’Université de Montréal : qu’est-ce que les Autochtones font pour préserver leur culture?

Des questions pour Melissa?

Chronique #20 -Melissa répond à un groupe de francisation de l'Université de Montréal qui demande : « Pourquoi les Autochtones doivent-ils souvent habiter chez les Blancs pour étudier? » (La qualité du son n'est pas à la hauteur, mais Melissa est toujours aussi intéressante).

Des questions pour Melissa?

Chronique #21 -Melissa répond à une autre question du groupe d’Isa, un groupe de francisation de l’Université de Montréal. Une question de Misaki qui demande : qu’est-ce que le gouvernement du Canada devrait faire pour diminuer la population carcérale des Autochtones?

Une question pertinente étant donné que les Autochtones représentent 5% de la population canadienne, mais qu’ils constituent 25% de la population carcérale. Dans le cas des femmes cette proportion grimpe à 36% nous dit Melissa. Bonne écoute!

Une question pour Melissa?

Chronique # 22 -Melissa répond une fois de plus à une question des étudiants d’Isa qui apprennent le français comme langue seconde à l’Université de Montréal. La question vient d’Ahmed et de Nida qui demandent :« aujourd’hui, est-ce que les Autochtones peuvent participer aux élections générales et être aussi candidats aux élections générales? »

Une question dont la réponse demande quelques détours historiques habilement amenés par Melissa. Bonne écoute!