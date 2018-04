Un texte d’Annie Hudon-Friceau

Trente-cinq familles de Montréal ont déjà réservé leur poulailler urbain. Le kit de démarrage comprend la structure, deux poules, de la nourriture pour une saison complète et un manuel d'instruction. Le but : reconnecter les citadins à la nature.

C'est une routine qui est super intéressante à avoir dans notre quotidien : de récolter ses oeufs, de comprendre d'où vient la nourriture. C'est tout cet aspect-là qu'on vit quand on a des poules, et je pense que c'est important, on a besoin de ça en ville. Étienne Lapierre, cofondateur de l'entreprise POC

Interdit à Montréal

L'élevage des poules est interdit à Montréal, sauf dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

L'entreprise POC s'est associée au Laboratoire sur l'agriculture urbaine de l'UQAM pour proposer un projet pilote dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Montréal n'a pas encore donné le feu vert.

Le kit de démarrage du poulailler POC comprend la structure, deux poules, de la nourriture et un manuel d'instruction. Photo : Radio-Canada

Militer pour le retour des poules en ville

Ce projet s’inscrit dans la foulée du mouvement pour le droit d’avoir des poules en ville. Les fondateurs de POC comptent faire bouger les choses à Montréal, comme ils l’ont fait pour les ruches en ville avec leur entreprise Alvéole.

« C'est interdit, mais on veut changer cette réglementation-là et démontrer finalement que c'est faisable. On veut faire de Montréal un exemple en matière d'agriculture urbaine. On travaille très fort pour qu'on soit des leaders et ce qu'on veut faire, c'est de rendre ce projet-là accessible dans d'autres villes », souligne Étienne Lapierre, cofondateur de POC.

L'entreprise s'engage à reprendre les poules avant l'arrivée de l'hiver ou si un client change d'avis en cours de route.

Un projet qui inquiète la SPCA

La SPCA ne voit pas ce projet d'un bon oeil. Près de 30 poules ou coqs abandonnés ont trouvé refuge dans ses locaux en 2016.

« Ces poules-là nécessitent des soins spécialisés. Les gens ne sont pas nécessairement à l'affût des signes que va montrer une poule si elle n’est pas bien. Ils ne vont pas nécessairement prodiguer les soins adéquats. Et malheureusement, on le voit ici, on a des cas de négligence et de cruauté qui impliquent des poules urbaines », révèle l'avocate de la SPCA de Montréal, Me Sophie Gaillard.

Un maire en faveur du projet

Selon le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Croteau, le projet pilote est justifié et pourrait permettre justement d’éviter les abus.

« L'avantage que nous avons avec ce projet-ci, c'est qu'il est encadré par des spécialistes, donc les gens qui font la promotion du projet pilote vont suivre les familles toute la saison, vont s'assurer du bon traitement des poules et vont s'assurer que les gens auront une bonne formation », mentionne M. Croteau.

Un maximum de 50 familles pourront participer au projet pilote et espérer récolter deux oeufs par jour. Chaque famille devra débourser 1149 $ pour faire l’acquisition du kit de démarrage. Reste à voir si ces oeufs frais seront un jour moins cher la douzaine.