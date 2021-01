ICI Espaces autochtones : Idle No More récompensé et une réserve faunique gérée par les Cris

Une entrevue avec Widia Larivière, cofondatrice de la section québécoise du mouvement Idle No More à propos de la remise du prix Ambassador of Conscience décerné par Amnesty International. Les Cris de Mistissini deviennent les seuls gestionnaires de la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi; Karoline Benoit explique.

Six Canadiens « qui luttent courageusement pour mettre fin à la discrimination et assurer la sécurité et le bien-être des familles et des communautés autochtones » seront honorés pour leurs actions. Ils recevront le prix Ambassador of Conscience, décerné par Amnistie Internationale, le 27 mai à Montréal.

La directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, Cindy Blackstock, les militantes Delilah Saunders et Melanie Morrison, l’ancien juge devenu sénateur, Murray Sinclair, recevront cette distinction, ainsi que les cofondatrices de la section québécoise du mouvement Idle No More, Melissa Mollen Dupuis et Widia Larivière. Nous recevons cette dernière en entrevue.

La section québécoise du mouvement Idle No More reçoit le prix Ambassador of Conscience décerné par Amnesty International

Le gouvernement du Québec confie à la Nation crie de Mistissini la gestion complète de la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi, située en Eeyou Istchee, le territoire des Cris du Québec. Karoline Benoit a joint le chef adjoint de cette nation, Gerald Longchap, qu a piloté le dossier.

Vue aérienne de la communauté crie de Mistissini, sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James

Aujourd’hui, est-ce que les Autochtones peuvent participer aux élections générales et être aussi candidats aux élections générales? Melissa Mollen Dupuis répond.