Idle No More Québec, co-lauréat du prix Ambassador of Conscience 2017

Le prix Ambassador of Conscience vient souligner le courage de personnes qui, individuellement ou collectivement, luttent contre l’injustice et font progresser la cause des droits humains.

Six Canadiens « qui luttent courageusement pour mettre fin à la discrimination et assurer la sécurité et le bien-être des familles et des communautés autochtones » seront honorés pour leurs actions.

Se voir accorder un prix international aussi prestigieux est une reconnaissance du travail effectué par des milliers de personnes qui chacune à leur façon, se sont dressées chaque jour pour défendre les droits des peuples autochtones, dans le cadre d’un mouvement citoyen spontané et pacifique. Melissa Mollen Dupuis et Widia Larivière, les cofondatrices del a section québécoise du mouvement Idle No More

Pourquoi le prix a-t-il été remis plus particulièrement à la section québécoise d'Idle No More ? La réponse de Widia Larivière:

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Idle No More Québec récompensé par Amnesty International Photo : facebook.com/IdleNoMoreQuebec

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, devant Perry Bellegarde, chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Outre les cofondatrices de la section québécoise du mouvement Idle No More, Melissa Mollen Dupuis et Widia Larivière, la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, Cindy Blackstock , les militantes Delilah Saunders, et Melanie Morrison et l’ancien juge, devenu sénateur, Murray Sinclair recevront cette distinction.

Fondamentalement [ tant Alicia Keys que le mouvement des droits des autochtones du Canada ] nous rappellent qu’il ne faut jamais sous-estimer jusqu’où la passion et la créativité peuvent nous permettre d’aller dans le combat contre l'injustice. Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International

Cette récompense, la plus prestigieuse d’Amnesty International, sert également « à susciter le débat, à encourager les actions publiques, à faire connaître des parcours individuels qui peuvent inspirer d’autres personnes et à sensibiliser l’opinion publique à certaines questions relatives aux droits fondamentaux. »

La jeune militante pakistanaise Malala Yousafzai en visite au Canada cette semaine, l’ex-président sud-africain Nelson Mandela, l’artiste chinois Ai Weiwei, ou l'auteure-compositrice-interprète américaine Joan Baez, sont au nombre des récipiendaires du prix Ambassador of Conscience.