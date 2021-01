Du sur-mesure pour loger les Premières Nations

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les années passent, la réalité demeure. De nombreux logements occupés par les Autochtones sont surpeuplés, délabrés, infestés par les moisissures. Pour mettre un terme à cette triste réalité, certaines communautés ont cherché et trouvé des façons uniques d'héberger leurs membres.

Dans la Première Nation de Yale, près de Hope, en Colombie-Britannique, terminé les maisons qui s’effondrent! Celles-ci ont été remplacées par des unités modulaires plus faciles à chauffer et plus résistantes, dans cette zone humide de la province.

Des maisons « passives »

En 2016, le conseil de la Nation de Yale, son chef en tête, a décidé de prendre les grands moyens pour éradiquer les problèmes de logement. En plus de rénover la quasi-totalité des maisons existantes et vétustes, le conseil s'est associé à Britco, une entreprise spécialisée dans le développement de maisons modulaires.

Six unités familiales ont été construites, des maisons dites « passives, grâce auxquelles les factures mensuelles ont été réduites de 80 %. Alors que les premières familles viennent de s’y installer, quatre nouvelles unités sont déjà en chantier.

« En 2016, il manquait environ 80 000 logements dans les communautés autochtones à travers le pays. Bon nombre de logements existants avaient besoin de rénovations importantes. » - Raven Sinclair, une professeure adjointe de travail social à l'Université de Regina, en Saskatchewan.

La Première Nation de Yale n'est pas la seule à innover en matière de logement. Depuis 1977, la communauté mohawk de Kahnawake - située à 10 kilomètres au sud-ouest de Montréal, offre un programme d’emprunt autonome unique en son genre permettant aux résidents de construire leur propre maison.

Appelés fonds de crédit renouvelable, ces prêts servent à la construction de maisons neuves. Les emprunteurs assurent le remboursement de leur prêt et des intérêts qui sont réinjectés dans le fonds pour financer d'autres emprunts.

« Cela nous permet de conserver les fonds dans la communauté et non pas dans une institution financière, et cela nous donne le contrôle », a déclaré Iris Jacobs, responsable du département du logement de Kahnawake. « Nous fournissons également des logements abordables à nos membres ».

Selon Mme Jacobs, le fonds a aidé plus de 500 membres de la communauté à construire de nouvelles maisons, adaptées à leurs besoins et à leurs moyens. Les maisons sont construites selon des normes très strictes, surpassant les normes provinciales en vigueur.

Une maison, plusieurs nations

Depuis 2015, dans les Prairies canadiennes, le mouvement Idle No More met tout en œuvre pour assurer des conditions de logement adéquates aux Premières Nations, et ce, sans l’aide du gouvernement fédéral.

Les fondatrices du mouvement ont lancé la campagne de financement participatif « Une maison, plusieurs nations ». L’argent ainsi récolté a permis la construction d’une mini-maison fonctionnant à l'énergie solaire dans la réserve de la Première Nation Big River, au nord de Saskatoon.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La première mini-maison a été installée dans la réserve de la Première Nation Big River, au nord de Saskatoon. Photo : Victoria Dinh/CBC

Le mouvement prépare un nouveau projet en plein cœur de la Nation crie d'Opaskweyak, dans le nord du Manitoba, avec l’appui des citoyens. On y construira un bâtiment central, avec cuisine et salle à manger, relié à des espaces de vie privés.

Selon Idle No More, la résolution de la crise du logement dans les communautés autochtones doit passer par une diversité de projets adaptés aux besoins spécifiques de chacune de ces communautés.

Avec les informations de CBC News