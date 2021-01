Femmes autochtones disparues ou assassinées : de nouveaux noms s’ajoutent à la liste de CBC

Parmi les noms ajoutés, il y a l’artiste nunavutoise Annie Pootoogook, 46 ans, dont le corps a été retrouvé dans la rivière Outaouais en septembre 2016.

Le nom de Rose-Anne Blackned a aussi été inscrit. Il s’agit d’une Crie de Nemaska, au Québec, dont le corps gelé a été retrouvé à Val-d’Or en 1991. La famille estime que l’enquête menée par les autorités a été bâclée. La Sûreté du Québec revoit présentement ce dossier.

Depuis plus de deux ans, CBC compile les dossiers non résolus de filles et de femmes autochtones disparues ou assassinées de partout au pays, certains remontant aussi loin que 1951, et enquête sur ces dossiers.

CBC a également élargi le cadre de son enquête en 2016 pour se pencher sur les dossiers concernant les personnes disparues dont les familles remettent en question les conclusions des enquêtes officielles.

Autres filles et femmes autochtones sur la liste Serenity, 4 ans, Alberta, morte en 2014

Mary Ann Birmingham, 15 ans, Nunavut, morte en 1986

Brenda Jeanette Campbell, 51 ans, Manitoba, morte en 2016

Alannah Jamima Cardinal, 20 ans, Alberta, morte en 2016

Christine Cardinal, 22 ans, Alberta, disparue en 2016

Jeanenne Chantel Fontaine, 29 ans, Manitoba, morte en 2017

Victoria Crowshoe, 43 ans, Alberta, morte en 2015

Gloria Mildred Gladue, 44 ans, Alberta, disparue en 2016

Charnelle Jenny Masakeyash, 26 ans, Ontario, morte en 2016

Deidre Marie Michelin, 21 ans, Labrador, morte en 1993

Marilyn Rose Munroe, 41 ans, Manitoba, morte en 2016

Rowena Mae Sharpe, 38 ans, Nouveau-Brunswick, morte en 2012

Tiffany Maureen Skye, 19 ans, Manitoba, morte en 2011

CBC enquête toujours sur les dossiers non résolus. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter l’équipe à MMIW@cbc.ca.

Avec les informations de CBC News