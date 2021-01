Une exposition sur l’importance de la marche chez les Cris

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Des raquettes, des toboggans, des outils de chasse et des vêtements de cérémonie font partie de l'exposition itinérante Empreintes de pas : Une marche à travers les générations, qui sera inaugurée mercredi à Oujé-Bougoumou, une communauté crie située dans le nord du Québec.

L’exposition a pour objectif de célébrer le rôle de la marche comme mode de vie et de survie pour les Cris de Québec.

« Nous sommes traditionnellement un peuple nomade », explique la directrice générale de l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw, Sarah Pash. Elle soutient que la marche a une place centrale dans l’identité culturelle des Cris.

Elle raconte que l'exposition comprend des couteaux de pierre millénaires et des pointes de lance, mais aussi des vidéos et des images qui démontrent comment les Cris ont créé et adapté différents outils à mesure que leur relation avec l’environnement a évolué.

« En raison de l’importance de la marche dans notre culture, nous avons développé des technologies qui y sont liées, dit Sarah Pash, comme les raquettes et les outils utilisés en hiver ».

« La marche joue aussi un rôle dans les cérémonies », explique Sarah Pash, qui indique que les tenues traditionnelles normalement portées au cours de ces cérémonies font partie de l'exposition.

Des rites de passage sont notamment pratiqués pour marquer les premiers pas d'un enfant comme la première sortie du domicile en marchant, ou la première promenade en raquette.

Marcher pour guérir

« Mais la marche est aussi un élément important de la guérison moderne, soutient-elle. Le voyage de Nishiyuu en est probablement l'exemple le plus célèbre ».

En mars 2013, six adolescents de Whapmagoostui, la communauté crie la plus nordique du Québec, ont parcouru 1 600 kilomètres pour se rendre à Ottawa. Ce périple a été surnommé « le voyage de Nishiyuu ». Par cette aventure, les jeunes voulaient démontrer la force et la solidarité des Premières Nations.

Depuis, des groupes cris ont parcouru des centaines de kilomètres pour protester contre l’exploitation de l'uranium, recueillir des fonds et attirer l'attention sur diverses causes.

De jeunes cris entreprennent également chaque hiver des voyages de plusieurs semaines à travers la forêt, en transportant des provisions sur des toboggans, tout comme leurs ancêtres l'ont fait avant eux.

Pour certains, c'est un moyen de se reconnecter aux anciennes coutumes. Mais d’autres sont tentés par cette expérience afin de rester en forme ou de briser certaines mauvaises habitudes, notamment la consommation d’alcool ou l’utilisation excessive de technologies.

« Marcher aide chaque personne de façon différente », soutient Jamie Moses, qui organise des voyages d'hiver à Eastmain.

« Ça leur permet de guérir, dit-il, ils comprennent comment nos ancêtres ont survécu, malgré un style de vie difficile ».

Des manteaux et des mocassins utilisés lors de ces longs voyages d'hiver sont d’ailleurs présentés dans l’exposition.

Pour Sarah Pash, le message principal de l’exposition est la force, « la force de notre culture, la force de notre peuple et de ce que nous avons acquis de notre relation avec le territoire, avec la terre et avec les animaux ».

Elle ajoute que l’exposition veut également démontrer comment les Cris entendent « maintenir une existence saine dans le futur », basée sur la guérison et sur le soutien culturel.

Empreintes de pas : Une marche à travers les générations ouvrira ses portes à l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw à Oujé-Bougoumou le 12 avril et y restera jusqu’à la fin septembre.

L’exposition itinérante sera ensuite présentée l’hiver prochain dans toutes les communautés d’Eeyou Istchee, le territoire cri québécois, avant de se déplacer à Québec, Montréal et Toronto dès le printemps 2018.

L’exposition sera par ailleurs présentée de mai 2019 à février 2020 au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, avant de se rendre dans l’Ouest canadien.

Avec les informations de Christopher Herodier et Jaime Little, CBC News