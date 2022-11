Inondation du siècle : une détermination sans faille, des villages plus forts

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Lorsque des inondations imminentes menacent le village de Sainte-Agathe en 1997, la population réagit et fait preuve d'une solidarité sans faille pour faire face à l'inévitable. La catastrophe historique a renforcé la cohésion entre les résidents.

Le désespoir s’est tout d’abord emparé des résidents de Sainte-Agathe. « Les gens étaient pas mal découragés, ils pensaient que le village allait être rasé », se souvient l’actuel conseiller municipal pour le secteur 3 de la municipalité de Ritchot, dont fait partie Sainte-Agathe, Jeannot Robert.

Très vite, cependant, les résidents se sont mobilisés et ont réagi. L’abattement laissait la place à la solidarité et à la bravoure. « J’avais une aide extraordinaire dans le village. Je n’avais pas besoin de demander, des gens venaient me voir pour participer à la réalisation des sacs de sable », souligne le conseiller municipal.

Shaun Crew abonde dans le même sens : « La communauté de Sainte-Agathe est remarquable. Les gens ici sont vraiment fantastiques. Tout le monde s’est mis ensemble pour s’entraider et venir en aide aux gens qui étaient dans le besoin ». Aux résidents du village se sont aussi ajoutés de nombreux Manitobains des communautés alentour. « Beaucoup de monde ici a tout perdu, et avait besoin de produits de base comme de la nourriture ou des habits », rappelle-t-il.

« L’ambiance était vraiment bonne. On avait un but, c’était de travailler ensemble pour sauver le village. » — Une citation de Jeannot Robert, conseiller municipal pour le secteur 3 de la municipalité de Ritchot

Le village dans le coeur

Cette cohésion s’explique probablement en grande partie par l’attachement des résidents de Sainte-Agathe, ou même de Grande Pointe, à leur village. Vingt ans plus tard, la plupart des sinistrés vivent encore dans ces communautés.

« Quitter Sainte-Agathe ne m’est jamais venu à l’idée », assure Eugène Lemoine. Sa famille est installée depuis six générations dans le village. « Mon arrière-grand-père est décédé en 1848. Je peux m’imaginer que dans ces temps-là [nos ancêtres] ont souffert de catastrophes similaires et ils sont passés à travers. C’est dans notre sang, on continue à vivre. »

« Il y a beaucoup de monde qui aimerait vivre près de la rivière. On est chanceux de vivre ici. » — Une citation de Eugène Lemoine, résident de Sainte-Agathe

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Émilie Bissonnette, résidente de Grande Pointe Photo : Radio-Canada

« C’est chez nous, il n’était pas question de déménager », affirme, pour sa part, Émilie Bissonnette, qui vit à Grande-Pointe. La solidarité y a aussi été de mise lors de l’inondation du siècle, malgré un manque criant de main-d’oeuvre.

« Partir ne nous est jamais venu en tête », assure-t-elle.

« Comme famille, ça nous a rendus plus forts. Finalement, ce sont les relations interpersonnelles qui sont les plus importantes. Les choses matérielles, ça se remplace. » — Une citation de Émilie Bissonnette, résidente de Grande Pointe

Une seconde jeunesse

En 2017, ce qui frappe, lorsqu’on visite Sainte-Agathe ou Grande Pointe, c’est le nombre de nouvelles maisons : les nouveaux quartiers semblent pousser comme des champignons, donnant ainsi une seconde jeunesse à ces villages autrefois meurtris.

« Le village a quasiment triplé en population », affirme Jeannot Robert. À cela s’ajoutent de nouvelles zones récréatives et industrielles.

« On a aussi développé 14 lots, poursuit-il. On a dessiné les chemins, raccordé l’eau, l’électricité, les égouts, et tout est déjà vendu. On va devoir continuer à développer d’autres terrains au sud parce qu’on a des demandes. »

Sainte-Agathe est aussi dorénavant protégé par une digue, ce qui joue probablement un rôle dans l’attrait de nouveaux résidents.

« Quand bien même on a été inondés, je ne pense pas que ça a nui vraiment pour attirer du nouveau monde et des entreprises. » — Une citation de Jeannot Robert, conseiller municipal pour le secteur 3 de la municipalité de Ritchot

Même chose à Grande Pointe, aussi protégée par une digue de nos jours. Les nouvelles maisons n’ont ainsi plus besoin d’être surélevées.

« Grande Pointe, actuellement, s’agrandit beaucoup vers le sud, explique Émilie Bissonnette. Il y a de nouveaux ensembles résidentiels, beaucoup de maisons. Les gens ne se soucient plus de l’inondation. »

Une preuve que, 20 ans plus tard et malgré les éléments de la nature ayant occasionné d’autres inondations depuis 1997, ces Manitobains affichent un courage et une résilience sans faille.