Sur les pentes avec les soeurs Dufour-Lapointe

Dame Nature s'est présentée vêtue de ses plus beaux habits pour le sixième Camp 3SDL, dimanche, au Sommet Saint-Sauveur. Quelque 65 athlètes âgées de 6 à 16 ans ont eu l'occasion d'observer et de tendre l'oreille aux conseils que leur prodiguaient les soeurs Chloé, Maxime et Justine Dufour-Lapointe.

La relève de demain en ski acrobatique a une fois de plus répondu présente cette année. L'événement s'est principalement décliné sur deux volets, l'entraînement sur les pentes et l'écoute de conférences portant sur la compétition sportive et la vie de tous les jours.

Le rendez-vous annuel de fin de saison avait pour thème Le changement, c'est positif, comme quoi il est possible d'embrasser l'inconfort et d'en tirer une réussite.

Les allocutions individuelles du trio ont porté sur la gestion du stress et les exercices de respiration, la perception : apprendre à déceler le positif ainsi que l'ouverture d'esprit face aux changements.

Le doublé or et argent de Justine et Chloé aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi a propulsé les trois soeurs au rang d'idoles pour les jeunes athlètes féminines.

Le Camp 3SDL, qui affiche une affluence sans cesse grandissante depuis son baptême du feu, selon une employée de l'agence Dulcedo, se veut un exemple parmi tant d'autres.

« C'est clair pour nous qu'il faut rester nous-mêmes. On trouve que c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut connecter avec les jeunes, qu'on peut être accessibles. Je pense que si l'on avait eu cette occasion [de rencontrer nos modèles] quand on était jeunes, on aurait sauté dessus à pieds joints et on aurait adoré », a expliqué Maxime Dufour-Lapointe.

Chloé, la cadette du trio, a puisé dans ses souvenirs pour établir un lien avec l'auditoire. Elle a dressé un parallèle entre l'affection qu'elle vouait pour Jennifer Heil et son rôle de modèle pour les jeunes skieuses acrobatiques présentes à Saint- Sauveur.

« Ce matin, pour casser la glace [...] je leur ai dit que j'étais une admiratrice de Jennifer Heil quand j'étais jeune. Lorsque je l'ai rencontrée, j'étais gênée. Je leur ai dit : "Je sais que vous êtes gênées, mais dégênez-vous, c'est comme si je suis votre amie. Je suis là pour vous, pour discuter." »

« Je leur ai [aussi] dit que j'étais encore gênée quand je parlais à Jennifer Heil, mais qu'elle m'avait aidée pour les Jeux de Sotchi et que ça avait été une aide pour moi parce que ça a un impact plus important quand c'est ton idole [qui t'offre ses conseils] », a poursuivi Chloé Dufour-Lapointe.

Partager et dialoguer

Malgré le fait qu'elles apprécient fortement ce type de rendez-vous, où elles utilisent leur bagage d'expérience afin d'inspirer et jouer le rôle d'instructeur, aucune d'entre elles ne se voit encore occuper ce rôle à temps plein. Du moins, pas dans un avenir rapproché.

« C'est plaisant de redonner. On entraîne aujourd'hui, mais on partage, surtout, ce qu'on a vécu et ce qu'on ressent. Je leur pose des questions, ça m'intéresse. Je leur demande : "Comment s'est déroulée votre saison? Avec quoi avez-vous de la difficulté? De quoi êtes-vous fières?" C'est l'attitude sur laquelle je mets l'emphase », a mentionné Maxime Dufour-Lapointe.

Les soeurs Dufour-Lapointe s'entendent toutes pour dire que l'après-carrière et un possible métier d'entraîneuse sont pour l'instant loin dans leur tête.