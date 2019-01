Saint-Anselme, un exemple d'intégration des immigrants en milieu rural

Le développement rapide de l'usine Exceldor à Saint-Anselme a entraîné un important défi d'intégration. En 2008, la municipalité de Chaudière-Appalaches a accueilli près de 200 travailleurs étrangers en l'espace de quelques mois. Incursion dans ce village d'à peine 4000 habitants qui a appris à côtoyer et à apprécier la différence.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Originaire d’Haïti, Marcel Jean-Marie est venu travailler à l’usine d’Exceldor de Saint-Anselme en 2008. Avant d’emménager dans Bellechasse, il a aussi habité à Los Angeles, à Boston et à Montréal.

« Débarquer ici, à Saint-Anselme, dans un petit village, ce n'était pas évident, raconte M. Jean-Marie. Quand mes amis viennent me visiter, ils me posent tout le temps la même question : “Qu'est-ce qui vous a amené ici?” Je dis : “C'est le boulot.” »

À l’été 2008, Exceldor a décroché un important contrat avec la chaîne Costco. L’entreprise a dû faire appel à 200 travailleurs étrangers pour répondre à un besoin de main-d’oeuvre.

Sur les 650 employés d'Exceldor à Saint-Anselme, 150 sont des travailleurs immigrés. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

« La communication était un défi important. Même si plusieurs sont francophones, d’autres l'étaient moins. Il a fallu donner de la francisation à ces gens-là », explique le directeur des ressources humaines chez Exceldor, Nicolas Bilodeau.

C’est un défi d’accueillir autant d’immigrants dans une entreprise qui est très québécoise, francophone et régionale. Nicolas Bilodeau, directeur des ressources humaines chez Exceldor

Vingt-cinq nationalités sont représentées chez Exceldor à Saint-Anselme. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Marcel Jean-Marie côtoie maintenant des collègues de près d'une trentaine de nationalités.

L’usine compte aujourd’hui 150 travailleurs immigrés sur 650 employés.

Les nationalités représentées par les employés d'Exeldor à St-Anselme. Photo : Radio-Canada / Carto DB

« La clé de l’intégration est le travail »

Pour le maire Michel Bonneau, « la clé de l’intégration est le travail ». Selon lui, la population de Saint-Anselme aurait moins bien accueilli les 200 nouveaux arrivants s’ils n’avaient pas contribué au développement économique de la région.

« S’il arrive quelqu’un dans une communauté qui soit blanc ou noir ou peu importe, qui ne travaille pas et qui est dépendant de la société, il y a une acceptation qui ne se fera pas », croit M. Bonneau.

Ils viennent travailler. Le jeudi suivant, ils ont la même paye que les autres travailleurs de l’usine. Ils font leur vie. Ils sont autonomes. Ils ne sont pas aux crochets de personne. Michel Bonneau

Marcel Jean-Marie rétorque toutefois qu’il ne sentait pas qu’il était le bienvenu à son arrivée à l’usine en 2008.

« Il y a des gens qui nous voient comme des gens qui viennent voler leur job. Ils finissent par comprendre que si Exceldor fait venir des étrangers, des gens de couleur, c'est parce qu’ils ont un manque de main-d'oeuvre », affirme M. Jean-Marie.

Marcel Jean-Marie, un travailleur étranger à Saint-Anselme, discute avec un ami. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Manque de logements

L’arrivée massive de 200 nouveaux travailleurs à Saint-Anselme a eu comme effet de saturer l’offre résidentielle.

En 2008, on pouvait trouver trois à quatre personnes dans une chambre tassées comme des sardines. Marcel Jean-Marie

Depuis 2008, la Municipalité a développé un grand nombre d’unités résidentielles. « Il y a plein de blocs appartements qui se sont construits pour répondre à la demande. Pas sûr qu’on répond à 100 % à la demande », explique le maire, Michel Bonneau.

La Municipalité prévoit un autre projet immobilier de 200 logements pour l’an prochain.

Mais même si l’offre locative augmente, la recherche d’un logement demeure ardue pour les immigrants. « Il y a certaines personnes qui sont encore très réticentes et qui ne sont pas trop à l’aise à louer leur maison à des personnes immigrantes », déplore Marcel Jean-Marie.

Faciliter l’intégration

Aujourd’hui, M. Jean-Marie s’est acheté une maison, fréquente une femme d’origine québécoise et a un grand cercle social. Cette intégration n’aurait pas été possible sans l’appui d’Alpha Bellechasse.

L’organisme offre des services de francisation et d’alphabétisation en plus d’accompagner les nouveaux arrivants dans leur démarche d’immigration.

« Les défis c’est surtout que la population locale n’avait pas été préparée. C’est arrivé vraiment rapidement, et on n’a pas pu les informer qu’il y aurait 150 travailleurs qui sont des minorités visibles », explique la directrice générale d’Alpha Bellechasse, Céline Laflamme.

L’organisme Alpha Bellechasse offre des services de francisations et d’alphabétisation en plus d’accompagner les nouveaux arrivants dans leur démarche d’immigration. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Leur division Liaison immigration Bellechasse dispose d’une panoplie de ressources destinées directement aux travailleurs étrangers, mais aussi à la population locale.

« Il a fallu travailler beaucoup à l’accueil et l’intégration, mais aussi beaucoup à la sensibilisation, à comprendre les chocs culturels, à comprendre les malentendus culturels et ça, on continue à en faire, même après huit ans », explique Mme Laflamme.

Marcel Jean-Marie témoigne que l’accueil des travailleurs étrangers s’est grandement amélioré depuis son arrivée, en 2008.

Avant, le monde nous voyait comme des extraterrestres venus d'ailleurs. Maintenant, ils commencent à s'habituer. Marcel Jean-Marie

Le nombre d’immigrants installés dans la MRC de Bellechasse est estimé à 350. Ils habitent principalement à Saint-Anselme, Saint-Henri, Sainte-Claire, Saint-Damien, Honfleur et Saint-Lazare.