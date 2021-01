ICI Espaces autochtones : Un centre de santé à Montréal et la toponymie québécoise

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cette semaine :

Un centre de santé pour les Autochtones bientôt à Montréal ? La participation autochtone aux célébrations du 375e anniversaire de la fondation de Montréal; les langues autochtones et leur présence incontournable dans la toponymie québécoise; la revue de l'actualité et les chroniques de Moe et de Melissa.

Bonne écoute!