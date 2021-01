Un jeune joueur de hockey micmac saisit sa chance

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le jeune Autochtone Gerald Blackmore a dominé la Ligue de hockey midget de la Nouvelle-Écosse cette saison, l’élite du hockey mineur de la région.

Il a récolté 75 points en seulement 37 parties. Il est le seul joueur de la ligue à avoir récolté plus de deux points par match.

Son équipe, les Weeks de Pictou County, a été éliminée. Mais l’attaquant de 17 ans a reçu l’appel des Bearcats pour les aider dans les séries de la Ligue de hockey junior A des Maritimes.

« Je suis très excité parce que j’ai toujours rêvé de jouer pour les Bearcats, l’équipe de mon enfance », dit-il. « C’est une belle occasion pour moi, le jeu est plus rapide que dans le midget, mais je me débrouille très bien. »

Appelez-le « G »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Gerald « G » Blackmore Photo : Bearcats de Truro

Son prénom est Gerald, le même que son père et son grand-père, mais il préfère le surnom « G ». Et jusqu’à présent, « G » saisit sa chance avec sa nouvelle équipe : il a déjà marqué quatre buts en six parties éliminatoires.

C’est très impressionnant de le voir exceller si vite même en jouant contre des joueurs plus âgés. Shawn Evans, entraîneur et directeur général des Bearcats

Essai dans la LHJMQ

Plus tôt cette saison, « G » Blackmore a joué huit parties avec les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Encore une fois, il a réussi à se démarquer en amassant cinq points.

« Moncton est une bonne organisation qui traite bien ses joueurs. J’étais heureux d’avoir la chance de jouer pour eux », exprime celui qui termine sa 12e année au Cobequid Education Centre.

« J’espère y faire ma place pour de bon la saison prochaine, mais si ça ne fonctionne pas, je vais revenir jouer pour les Bearcats. Ils me soutiennent dans tout ce que je fais. »

Reconnaissant et fier

« G » Blackmore est fier de représenter sa communauté micmaque de Millbrook, et reconnaissant du soutien qu’il reçoit de ses concitoyens.

« À chacun de mes matchs, entre 50 et 100 personnes de Millbrook se déplacent pour me voir jouer », mentionne-t-il.

Je suis choyé d’être aussi bien soutenu, c'est une communauté extraordinaire. Gerald « G » Blackmore

Ces appuis le motivent dans son objectif : aider les Bearcats à remporter le titre de la ligue et se qualifier pour la Coupe Fred Page, le Championnat de l'Est du Canada qui se tiendra le mois prochain à Terrebonne, au Québec.

Avec les informations de Paul Palmeter, CBC News