Des artistes autochtones sous le feu des projecteurs du festival Scène Canada

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Musiciens, acteurs, danseurs ou réalisateurs, les artistes autochtones marqueront de leur présence le festival Scène Canada, qui triple sa taille pour les festivités du 150e avec plus de 1000 artistes de différents horizons. Parmi ceux qui feront vibrer le Centre national des Arts d'Ottawa cet été, on compte notamment les cinéastes Melissa Mollen Dupuis et Caroline Monnet.