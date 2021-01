Henry Norwest : le Métis qui a marqué la bataille de la crête de Vimy

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Contrairement aux autres noms, celui du tireur d’élite métis Henry Norwest a été inscrit au cénotaphe seulement en 2008, finalement honoré 90 ans après sa mort, pendant la Première Guerre mondiale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Henry Norwest a été inscrit au cénotaphe de la Légion à Fort Saskatchewan en 2008, 90 ans après sa mort pendant la Première Guerre mondiale. Photo : CBC / Briar Stewart

Le 9 avril prochain marquera le centième anniversaire du début de l’assaut des troupes canadiennes sur la crête de Vimy, dans le nord-est de la France. Le 14 avril 1917, les Canadiens gagnaient la bataille, non sans perdre près de 3600 hommes au combat.

« Je sais qu’il repose en paix », dit Marilyn Buffalo, l'arrière-petite-fille de M. Norwest.

Il y a un endroit spécial pour les guerriers comme lui. Marilyn Buffalo

Un employé de ranch cri

Avant de se rendre en France pour combattre à la bataille de la crête de Vimy en avril 1917, Henry Norwest travaillait dans un ranch cri. Sa tâche consistait à déplacer des troupeaux de bisons du Montana vers le nord, au Canada. Marié et père de trois filles, il déménageait souvent pour trouver du travail.

Pendant la Première Guerre mondiale, en janvier 1915, il s’est enrôlé sous le nom de Henry Louie à Wetaskiwin, en Alberta, pour servir dans le Corps expéditionnaire canadien.

Mais ses débuts militaires ont été de courte durée. Les archives indiquent qu’il a été congédié trois mois plus tard à cause de sa consommation d’alcool.

Toujours déterminé à aller combattre en Europe, il s'est rendu à Calgary pour s’enrôler à nouveau, cette fois sous le nom de Henry Norwest.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Henry Norwest a combattu en France avec le 50e bataillon de Calgary. Photo : Marilyn Buffalo

Avant de partir pour l'Angleterre, il est allé saluer ses trois filles qui, à l'époque, vivaient dans un pensionnat d'Ermineskin, en Alberta.

Marilyn Buffalo se souvient que sa grand-mère lui racontait la dernière fois qu'elle l’a vu. « Un très bel homme était venu lui dire au revoir au pensionnat. C’était son père. »

Un chasseur devenu tireur d'élite

Henry Norwest gagnait un salaire de 15 $ par mois. Il s’est rapidement imposé comme un brillant tireur d’élite en combattant en France avec le 50e bataillon de Calgary.

Les tireurs d'élite travaillaient habituellement avec un observateur, mais pas M. Norwest. Marilyn Buffalo a entendu des histoires selon lesquelles son arrière-grand-père sortait seul de la tranchée la nuit et revenait au camp tôt le lendemain matin.

Durant la guerre, les soldats des Premières Nations figuraient parmi les meilleurs tireurs d'élite du Canada. Les habiletés et l’expérience de Henry Norwest comme chasseur étaient évidentes, affirme Al Judson, conservateur du King's Own Calgary Regiment Museum, où l'un de ses fusils est exposé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un des fusils de Henry Norwest est exposé au King's Own Calgary Regiment Museum. Photo : CBC / Colin Hall

« Il se déplaçait vite et très discrètement, explique M. Judson. Il utilisait le feuillage des arbres comme camouflage pour se cacher. »

Henry Norwest avait toute une réputation : il était craint par les Allemands et vénéré par ses frères d’armes.

Un témoignage tiré des archives militaires le décrit comme « un soldat qui comprend mieux que quiconque le coût de la vie et le prix de la mort. Il montre un détachement complet quand il se trouve sur la ligne de front. »

À l’extérieur du champ de bataille, on le disait jovial et populaire auprès des femmes. Son arrière-petite-fille raconte comment il a hérité de son surnom « Ducky » : « Il dansait toute la nuit avec elles, mais au moment de partir, il s’éclipsait seul! »

La bataille de la crête de Vimy

Le 9 avril 1917, Henry Norwest et des milliers d’autres soldats canadiens ont lancé l’assaut mortel pour s’emparer de la crête de Vimy.

M. Norwest a obtenu une médaille militaire pour ses efforts dans la prise de contrôle du « Bourgeon », un point élevé très important de la ligne de front.

Dans leurs discours, les responsables canadiens ont déclaré que Henry Norwest a fait preuve d’un grand courage et a sauvé la vie d’un grand nombre de soldats.

Au mois d’août 1918, il a combattu à la bataille d'Amiens. Un tireur allemand l’a abattu, à peine trois mois avant la fin de la Première Guerre mondiale. Il était âgé de 33 ans.

Un de ses frères d’armes a écrit sur sa pierre tombale : « Celui qui a tué Norwest devait être tout un tireur ».

« Je suis très fière de lui »

Selon les données militaires, Henry Norwest a tué 115 ennemis. Ce nombre pourrait bien être beaucoup plus élevé parce que l’armée n’enregistre que les décès constatés par quelqu’un d’autre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   En 2009, Marilyn Buffalo s'est rendue à Warvillers, en France, pour se recueillir sur la pierre tombale de son arrière-grand-père Henry Norwest. Photo : Marilyn Buffalo

Après la guerre, ses restes ont été enterrés dans le cimetière d’une petite église de Warvillers, en France. En 2009, son arrière-petite-fille s’y est rendue et a procédé à une cérémonie sacrée crie. Une visite émouvante.

« Je suis très fière de lui », dit Marilyn Buffalo.

C'est une partie de l'histoire, notre contribution au monde et à l'Empire britannique il y a 100 ans. Cela mérite d’être honoré. Marilyn Buffalo

Passionnée d’histoire, elle a essayé d’en apprendre le plus possible sur Henry Norwest. Elle a réfléchi sur sa contribution et sur les conséquences de sa mort pour sa famille.

Avant qu’il ne soit tué en France, sa femme est décédée en Alberta. Leurs trois filles sont donc devenues orphelines et ont passé la majorité de leur enfance dans un pensionnat.

Selon Marilyn Buffalo, il y a aujourd’hui des centaines de descendants qui habitent principalement la communauté crie de Samson, au sud d’Edmonton.

Certains d'entre eux étaient présents à la cérémonie lors de laquelle le nom de Henry Norwest a été ajouté sur le cénotaphe à Fort Saskatchewan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Au cimetière de Fort Saskatchewan, deux pierres portent chacune une plaque qui relate les réalisations de Henry Norwest pendant la Première Guerre mondiale. Photo : CBC / Briar Stewart

Le chef de service de la Légion, Dutchie Anderson, croit que l'héritage de Henry Norwest a été négligé parce qu'il était Autochtone. Lui-même n’a appris son histoire que peu de temps avant la cérémonie. « Nous avons alors réalisé qu'il avait été délaissé durant toutes ces années. »

Il aurait dû être honoré il y a longtemps. Dutchie Anderson

Deux pierres ont été placées dans le cimetière de la communauté, chacune portant une plaque qui relate ses réalisations pendant la guerre.

La cantine de la Légion a aussi été renommée en l'honneur de Henry Norwest. Sa photo en noir et blanc y est fièrement affichée à côté d’une plume d'aigle, un symbole sacré dans la culture crie.

« Nous lui devons bien cela », dit Dutchie Anderson. « Il était l'un des nôtres. »

Avec les informations de Briar Stewart, CBC News