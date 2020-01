Entente provisoire ratifiée à la raffinerie Co-op de Regina

Les travailleurs de la raffinerie Co-op de Regina ont ratifié lundi soir une entente provisoire avec la partie patronale, selon la page Facebook du syndicat Unifor 594, qui représente plus de 800 employés.

Le vote a eu lieu lors d'une rencontre au centre Turvey.

Avec cette ratification, les membres du syndicat évitent l’éventualité d’un lock-out ou d’une grève.

Unifor et l’entreprise étaient en négociation en vue d’un nouveau contrat depuis plus d'un an. Les deux parties se sont rencontrées vendredi après la fin de la période de réflexion du médiateur, qui s'est terminée le 30 mars à minuit.