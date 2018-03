Le gagnant remportera, entre autres un prix de 15 000 $, des espaces de publicité gratuits, ainsi qu’un mentorat du CDEM.

La Brasserie Nonsuch Brewing Co.

Initiative du Franco-Manitobain Matthew Sabourin, la Nonsuch est une brasserie en développement avec salon de dégustation qui sera installée au coeur du centre-ville de Winnipeg. La Brasserie Nonsuch fabriquera ses propres bières de style belge à haute teneur en alcool et les vendra en bouteille aux magasins Liquor Mart et en fût dans divers pubs et restaurants de la région.

Avec un local en vue et des travaux prévus, M. Sabourin tentera de gagner les « lions » à sa cause.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Brasserie Nonsuch - La fosse aux lions 2017

Jameson Saltwater Ecosystems

Le duo dynamique des frères jumeaux Derrick et Lyndon Jameson offre un service d’entretien d’aquariums depuis quatre ans déjà. Jameson Saltwater Ecosystems inc. se spécialise dans le développement et dans la multiplication de coraux de types mous et durs, d'invertébrés, ainsi que des poissons.

En pleine croissance, James Saltwater Ecosystems espère convaincre les « lions » de l'utilité d'une nouvelle initiative d’aquaculture.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Jameson Saltwater Ecosystems - La fosse aux lions 2017

Glass Lab

L’entreprise familiale Glass Lab, située dans le quartier Saint-Boniface de Winnipeg, se spécialise dans la vente et l’installation de vitres et de pare-brise pour voitures. Les cousins Guy et Jean-Marc Champagne ont lancé leur entreprise en 2013. Jean-Marc Champagne a remporté le prix Entrepreneur de l’année 2016 décerné par la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface.

Les deux hommes se présentent devant les « lions » dans l’espoir de développer et d’élargir leur éventail de produits et leurs services.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Glass Lab - La fosse aux lions 2017

Ukkö Robotics

L’entreprise naissante de robotique de Daniel Badiou et Katrina Jean-Laflamme, Ukkö Robotics, a vu le jour le 16 septembre 2016. Le jeune couple d’ingénieurs sortis de Polytechnique Montréal s’est installé à proximité de Somerset, dans le sud-ouest manitobain, où il exploite une opération mixte laitière et céréalière.

Ils en sont à un troisième prototype d’une innovation qui pourrait révolutionner le domaine avicole et espèrent que les « lions » se rangeront derrière eux.