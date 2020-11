Des défectuosités d'autobus 50 % plus nombreuses pendant le conflit de travail à la STO

Pendant le premier mois des moyens de pression, 2506 défectuosités ont été signalées, indiquent des données obtenues en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

Comparativement à l'an dernier, il s'agit d'une augmentation de 63 % pour le mois de janvier, de 48 % pour février et de 44 % pour mars, selon la STO.

La nature des défectuosités est très variée. Système d'essuie-glace ou siège de chauffeur nécessitant des réparations ou intérieur de véhicule ayant besoin d'être nettoyé font partie des problèmes soulignés par les syndiqués à des dizaines de reprises du 20 janvier au 20 février derniers.

« Il faut comprendre que c'est une recherche active d'éléments qui ne sont pas optimaux, et simplement dans le but de ralentir les activités et éventuellement contrarier l'employeur », indique le professeur en relations industrielles Jean-François Tremblay, de l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Les problèmes récurrents

La réclamation la plus courante pendant le premier mois de grève du zèle concernait la réparation d'un accessoire, comme un pare-soleil ou un système de lave-vitre.

Les demandes relatives à des problèmes signalés par une lumière du tableau de bord et les appels à des dépannages routiers nécessitant l'intervention d'un mécanicien sur la route ont aussi été fréquents.

Tolérance moins élevée des employés

Ces données confirment que la tolérance des employés est généralement moins élevée pendant une grève du zèle, selon M. Tremblay.

« Dans la vraie vie, les autobus ne sont pas tous dans une situation optimale », souligne-t-il.

Ces données peuvent difficilement être comparées à celles d'autres grèves du zèle, puisque celles-ci sont interdites par la plupart des juridictions du Canada.

M. Tremblay souligne que ces défectuosités peuvent aussi être un couteau à double tranchant.

« On pourrait aussi revirer le problème à l'envers. S'il y a autant de défectuosités, est-ce qu'on pourrait aussi remettre en question aussi le travail et la compétence des mécaniciens et employés de l'entretien, alors certainement qu'ils ne voudraient pas se faire remettre aussi devant des faits comme ceux-là », affirme-t-il. « Alors, oui, il y a un jeu qui se crée dans les circonstances, et c'est de bonne guerre. »

La STO et le Syndicat uni du transport refusent de commenter ces données, invoquant la trêve décrétée la semaine dernière.

Avec la collaboration de Jérémie Bergeron