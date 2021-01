ICI Espaces autochtones :

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Joé Juneau conteste les conclusions d'une étude sur un programme de hockey lancé il y a 10 ans; l'avenir des communautés autochtones passent par les jeunes: Jovan Ottawa, 14 ans de Manawan, prend la parole; la revue de l'actualité et les chroniques de Moe et de Melissa.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Joé Juneau et des jeunes du Nunavik lors d'un entraînement (archives) Photo : Radio-Canada

Le Programme de développement des jeunes du Nunavik axé sur le hockey, lancé par l'ancien joueur de la LNH, Joé Juneau, va perdre une partie de son financement.

La décision est survenue après la publication d'une étude sur le programme, commandée par des dirigeants locaux du Nunavik.

Leur conclusion : ce programme ne permet pas de prévenir la criminalité chez les jeunes participants.

Fanny Samson en a discuté avec Joé Juneau et un professeur de l'Université de Toronto qui contestent cette étude.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le programme de Joé Juneau fait aussi la promotion des saines habitudes de vie.

À Manawan, comme dans bien des communautés autochtones, les jeunes occupent une place importante.

Ils sont 450 à fréquenter l’école primaire, 250 le secondaire, et c’est sans compter ceux qui ne fréquentent plus l’école. Pas mal pour une population d’au plus 2500 personnes.

Jovan Ottawa est l’un d’eux. À 14 ans, le jeune Atikamekw a une bonne idée de l’avenir qu’il souhaite.