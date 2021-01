Moe Clark nous présente mâmawi musique

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

C'est donc à un rassemblement que nous convie Moe chaque semaine.

Et Moe s'y connaît en rassemblements. C'est une artiste métisse nomade et multidisciplinaire avec des racines tissées dans le sol du « Traité 7 » en Alberta (Calgary et ses environs) mais qui vit depuis 2008 à Montréal.

Son style bien à elle mélange les genres. Moe est une touche-à-tout. Elle donne des ateliers d'écriture et d'expression orale. Elle organise des festivals, produit des spectacles, tout en étant codirectrice de « Transcestal », un lieu de convergence des musiques gnawa, soufi et autochtones.

Moe est également l'auteure de deux albums de musique et d'un livre de poésie.

Elle s'est aussi produite au Lincoln Centre de New York, au Festival de poésie du Queensland, en Australie, comme au Festival planète IndegenUs en Claifornie.

Chaque semaine, Moe nous fera découvrir des musiques autochtones qui puisent dans les traditions, tout en étant de plain-pied dans la modernité.

À l'image de Moe!

Vingtième chronique

Moe nous présente la chanteuse Alas  (Nouvelle fenêtre) . Élevée aux États-Unis, Alas est une autochtone du Mexique. Sa musique est empreinte de rythmes modernes qui lui permettent de se réconcilier avec la terre de ses ancêtres. Une musique qui vous donne le goût de bouger. Bonne écoute!

Soundcloud Alas  (Nouvelle fenêtre)

Dix-neuvième chronique

Moe nous fait connaître cette fois-ci la chanteuse inuite Tanya Tagaq  (Nouvelle fenêtre) . Une chanteuse qui nous surprend, mais qui nous apprivoise aussi…peu à peu. Bonne écoute!

Dix-huitième chronique

Moe nous présente cette semaine la chanteuse innue Katia Rock  (Nouvelle fenêtre) . Une chanteuse qui dégage beaucoup d'énergie. À écouter en s'imaginant la forêt boréale où ses ancêtres ont vécu entre portages et immensité des lacs.

Katia Rock chez Musique Nomade  (Nouvelle fenêtre)

Dix-septième chronique

Moe nous présente cette semaine une chanteuse à la voix puissante, Christa Couture  (Nouvelle fenêtre) . Une puissance maîtrisée, pour le plus grand bonheur des amateurs de folk et de country. Un délice pour l’oreille.

Seizième chronique

Encore du plaisir pour nos oreilles avec Samian  (Nouvelle fenêtre) , Sakay Ottawa  (Nouvelle fenêtre) et H’sao  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute!

Moe nous présente cette semaine une chanteuse à la voix exceptionnelle. Une puissance que maîtrise pour le plus grand plaisir des amateurs qui aiment à la fois le folk et le country....ou le mélange des deux.

Quinzième chronique

Le projet N'we Jinan  (Nouvelle fenêtre) permet aux jeunes Autochtones de s'exprimer par la musique. Moe Clark nous fait entendre leurs voix.

Également: The Nishiyuu Journey  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Quatorzième chronique

Pakesso Mukash et Matthew Iserhoff composent CerAmony  (Nouvelle fenêtre) , un groupe fondé en 2002.

Ils sont tous deux « des ambassadeurs de la nation crie » de la baie James.

Bonne écoute!

Treizième chronique

Le 14 février, des marches commémoratives auront lieu partout au pays en hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées.

Moe Clark souligne en musique et en poésie cet événement créé en 1991 à Vancouver.

Écoutez les musiques de Jani Lauzon  (Nouvelle fenêtre) , Cris Derkson  (Nouvelle fenêtre) , Laura Niquay  (Nouvelle fenêtre) , Tanya Tagaq  (Nouvelle fenêtre) , Buffy Sainte-Marie  (Nouvelle fenêtre) et la poésie de Josephine Bacon  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute!

Douzième chronique

Moe jette son dévolu cette semaine sur l’artiste inuite Élisapie Isaac originaire de Salluit, au Nunavik. Moe revisite certains albums d’Élisapie qui chante en français en anglais et bien sûr en inuktitut, la langue des Inuits.

Bonne écoute!

Onzième chronique

Cette semaine, Moe nous présente Quantum Tangle  (Nouvelle fenêtre) , de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le duo mélange le chant guttural et les légendes traditionnelles à une touche de rock.

On peut aussi entendre la poète-slameuse innue de Pessamit, Natasha Kanapé Fontaine  (Nouvelle fenêtre) . Elle s’inscrit dans la résurgence de la jeunesse autochtone actuelle, lutte contre le racisme, la discrimination et les mentalités coloniales, par la prise de parole et la poésie.

Enfin, Moe nous fait découvrir Iskwe  (Nouvelle fenêtre) , originaire de Winnipeg, avec des racines cries et dénées. Elle a été nommée l'une des Top 10 Artists to Watch in 2016 de CBC.

Bonne écoute!

Dixième chronique

Moe nous propose les musiques de Nimuk Kanapé et Nick Sherman.

Le premier est un Innu de la communauté de Pessamit au Québec, le second est originaire de Sioux Lookout, une ville du nord-ouest de l'Ontario.

Nimuk Kanapé  (Nouvelle fenêtre)

Nick Sherman  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Neuvième chronique

C'est à un voyage dans la cordillère des Andes en Bolivie que nous convie Moe. Nous découvrons l'artiste Luzmila Carpio  (Nouvelle fenêtre) .

Yuyay Jap'ina Tapes  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Huitième chronique

Moe commence l'année 2017 en nous présentant le projet Why the Caged Bird Sings  (Nouvelle fenêtre) , les paroles de Leonard Peltier dans la chanson Sacrifice de Robbie Robertson  (Nouvelle fenêtre) et l'émission de radio australienne Locked In  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute!

Septième chronique

L'année 2016 se termine de manière festive avec deux groupes que nous présente Moe : Ghostkeeper  (Nouvelle fenêtre) et Digging Roots  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute et Bonne Année!

Sixième chronique

Moe nous fait découvrir trois chanteuses samies.

Nommés également Lapons, les Samis sont les derniers indigènes d’Europe, présents en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie.

Inga Juuso  (Nouvelle fenêtre)

Maxida Märak  (Nouvelle fenêtre)

Mari Boine  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Cinquième chronique

Moe nous en met plein les oreilles avec A Tribe Called Red  (Nouvelle fenêtre) et ses diverses collaborations musicales autochtones et non autochtones:

Maxida Märak  (Nouvelle fenêtre)

Lido Pimienta  (Nouvelle fenêtre)

Yaasin Bey  (Nouvelle fenêtre)

Narcy  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Quatrième chronique

Moe nous parle notamment de Florent Vollant  (Nouvelle fenêtre) et de l'auteur-compositeur-interprète mohawk Logan Staats  (Nouvelle fenêtre) .

Découvrez également:

Jani Lauzon  (Nouvelle fenêtre)

et Nikamok  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Troisième chronique

Moe nous présente des artistes qui l'ont inspirée en référence à Standing Rock, devenu le symbole de la résistance autochtone aux gazoducs.

Parmi ces artistes, il y a Buffy Sainte-Marie  (Nouvelle fenêtre) qui, à 75 ans, poursuit son engagement pour la cause autochtone....en chanson.

Découvrez également:

Ziibiwan  (Nouvelle fenêtre)

et Wantok Music  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Deuxième chronique

Partez, entres autres, à la découverte des Black Bear Singers  (Nouvelle fenêtre) , un groupe originaire de Manawan au Québec.

Également:

Mob Bounce  (Nouvelle fenêtre)



Eya-Hey Nakoda Singers  (Nouvelle fenêtre)

Drezus  (Nouvelle fenêtre)

Première chronique

Connaissez vous Leanne Simpson?

Membre de la Première Nation Alderville, de Rice Lake en Ontario, Leanne Simpson est une auteure diversifiée. Ses oeuvres vont du conte traditionnel à la poésie en passant par la création parlée et la composition.

Leanne Simpson  (Nouvelle fenêtre)



Cris Derksen  (Nouvelle fenêtre)



Kathleen Ivaluarjuk Merritt  (Nouvelle fenêtre)