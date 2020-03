Bras de fer entre une ONG et une riche famille malaisienne... à Ottawa

Le rapport Safe Haven Canada (Canada, lieu de refuge), rendu public jeudi à Ottawa, est la dernière salve de l’ONG Bruno Manser Fonds contre la famille d'Abdul Taib Mahmud, un politicien malaisien controversé.

L’ONG, qui lutte pour la préservation des forêts tropicales, reproche au dirigeant et à sa famille d’avoir investi « des dizaines de millions de dollars » dans le secteur immobilier de la capitale canadienne.

Des fonds qui pourraient avoir été amassés grâce à de la corruption en Malaisie, puis blanchis par une entreprise d’Ottawa, dit le rapport.

La famille Taib est l’une des familles les plus puissantes et les plus riches de l’Asie du Sud-Est. Lukas Straumann

M. Taib a dirigé l’État de Sarawak, en Malaisie, de 1981 à 2014. Depuis, il en est le gouverneur, un poste honorifique.

Près de 90 % de la forêt vierge de ce territoire a été coupée durant le règne de Taib, s’indigne un des auteurs du rapport, Lukas Straumann, en entrevue à Radio-Canada.

« [Les] proches [d'Abdul Taib Mahmud] ont reçu plus de 200 000 hectares de terres de l’État du Sarawak, gratuitement ou à un prix très, très bas. C’est clairement de la corruption », soutient-il, ajoutant que des membres de sa famille sont devenus millionnaires.

« Nous avons suivi les traces de l’argent et nous avons noté que des avoirs énormes sont allés à l’étranger, dont au Canada », explique M. Straumann, qui enquête sur les profits de la déforestation en Malaisie depuis plus de cinq ans.

L’an dernier, son ONG dévoilait un rapport similaire, mais sur l’argent investi par la famille Taib en Australie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Coupe forestière en 2001 dans l’État de Sarawak, en Malaisie Photo : Reuters / Patrick Chalmers

Le groupe Sakto

En 1983, le groupe Sakto est fondé à Ottawa par plusieurs personnes, dont la fille d’Abdul Taib Mahmud.

Sur son site web, Jamilah Taib Murray - la fille du politicien malaisien - explique comment est née son entreprise.

« Sakto est née avec un peu de chance, couplée à une formidable équipe et à une attitude fonceuse. Avec l’aide de la famille et d’amis, nous avons fondé Sakto lorsque j’étais au début de la vingtaine. Le travail d’équipe, des choix d’affaires intelligents et de bonnes compétences en négociation nous ont permis de faire de Sakto la compagnie à succès qu’elle est aujourd’hui », écrit-elle.

L'entreprise vaut 200 millions de dollars au Canada, estime l’ONG, qui affirme que Sakto a aussi des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

Le mois dernier, la compagnie dévoilait son tout dernier projet, une tour de 25 étages - 175 appartements - dans la Petite-Italie, à Ottawa.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La tour d'habitation verrait le jour derrière le complexe Preston Square dans la Petite Italie. Photo : Ville d'Ottawa

Allégations fausses et malveillantes

Le groupe Sakto rejette vigoureusement les allégations de l’ONG suisse.

« Sakto Corporation est une entreprise canadienne locale réputée, dont les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires sont Canadiens. Cette société est dirigée par une famille locale reconnue pour soutenir la communauté et pour sa philanthropie. Les affirmations faites par ce groupe d’activistes étrangers sont fausses, malveillantes et sensationnalistes. Les allégations répétées et remaniées de l’organisation sont dépourvues de valeur et n’ont jamais été prouvées par aucun gouvernement ou organisme reconnu », affirme l’entreprise dans un communiqué.

Radio-Canada a aussi tenté de joindre, sans succès, le gouverneur de l’État de Sarawak, Abdul Taib Mahmud.

En 2012, M. Taib rejetait les allégations de corruption et d’enrichissement personnel. Ce sont des accusations « totalement fausses et malveillantes », disait-il dans une lettre envoyée à l’ONG britannique Global Witness, qui publiait alors un rapport sur lui et sur la déforestation en Malaisie.

Dans une entrevue diffusée sur YouTube en 2011, M. Taib a aussi répondu aux accusations de corruption.

Ma famille et moi gagnons bien nos vies. Ça n’a rien à voir avec l'exploitation, faire sortir des choses de ce pays. Ce sont des affaires légitimes. Si vous faites des choses illégales, vous ne pouvez pas survivre longtemps. On ne peut pas cacher des crimes pendant 50 ans. Abdul Taib Mahmud

Une note diplomatique américaine de 2009 - rendue publique sur le site de WikiLeaks - n’était pourtant pas élogieuse à l’endroit du gouvernement d’Abdul Taib Mahmud : « [Il] distribue les permis de coupe forestière tout en patrouillant dans l'État sous-développé avec 14 hélicoptères, et les entreprises de sa famille contrôlent une grande partie de l'économie. »

À la suite de plaintes de militants écologistes, l’Agence anticorruption de Malaisie a lancé une enquête en 2011 sur Abdul Taib Mahmud, rapportait l’agence Reuters en 2013.

Les allégations de l’ONG n’ont jamais mené à des accusations ou à des sanctions et n'ont jamais été prouvées en cour.

Malgré tout, l’ONG suisse Bruno Manser Fonds demande que les autorités canadiennes interviennent dans cette affaire.

À son avis, la Gendarmerie royale du Canada doit ouvrir une enquête sur le groupe immobilier Sakto et sur la famille Taib pour blanchiment d’argent.

« Nous demandons aussi au gouvernement de geler les avoirs d’origine douteuse de la famille Taib et de les rendre à l’État de Sarawak », ajoute Lukas Straumann, auteur du rapport.