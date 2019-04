Enquête sur les Autochtones assassinées : premières audiences publiques le 29 mai

Les audiences publiques, très attendues, de l' Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées débuteront le 29 mai, à Whitehorse, avec les témoignages des familles des victimes.

D'ici là, les commissaires continueront de sillonner le pays pour des rencontres consultatives régionales de trois jours visant à recueillir les commentaires des survivantes et des familles en vue des audiences publiques. Ces prochaines rencontres consultatives, prévues au cadre de référence de l'Enquête nationale, auront lieu à Whitehorse, dans le nord de la Colombie-Britannique, à Saskatoon, à Edmonton, à Winnipeg, à Thunder Bay et à Halifax.

Il y aura aussi une rencontre à Montréal, les 9 et 10 mai, du « cercle aviseur des familles pour le Québec ». Des rencontres consultatives avaient déjà eu lieu notamment à Wendake, à Ottawa, à Montréal et à Vancouver.

Ces rencontres « visent à permettre à l'Enquête nationale de se renseigner sur les questions locales, les pratiques et les protocoles culturels, de mieux comprendre les problèmes historiques propres à chaque région et de permettre aux équipes juridiques et de la santé de commencer à préparer les familles et les survivantes en vue de leur participation aux auditions avec les familles ».

Ces auditions avec les familles auront lieu « là où la commission sera la bienvenue », précise l'Enquête nationale. Le calendrier sera annoncé au fur et à mesure des confirmations.

Le gouvernement libéral, qui avait promis cette enquête nationale écartée sans relâche par le précédent gouvernement conservateur, a accordé un budget de 53,8 millions de dollars pour les travaux de la commission, qui devraient durer deux ans.

De nombreux leaders et groupes autochtones, à commencer par l'Association des femmes autochtones du Canada, s'étaient inquiétés de la lenteur de tout le processus jusqu'ici.