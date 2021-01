Joé Juneau conteste l'étude menée sur son programme de hockey

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'ancien joueur de la LNH Joé Juneau et un professeur de l'Université de Toronto contestent les conclusions d'une étude commandée par des dirigeants locaux du Nunavik sur un programme de hockey lancé il y a 10 ans. Selon le rapport, l'initiative ne permet pas de prévenir la criminalité chez les jeunes participants, qui proviennent des communautés autochtones du Nord-du-Québec.

Fanny Samson d'Espaces autochtones

Le Programme de développement des jeunes du Nunavik axé sur le hockey (PDJNH), dirigé par Joé Juneau depuis 2006, a été étudié par la firme Goss Gilroy. Le rapport, publié en décembre dernier, conclut que le programme ne prévient pas la criminalité et ne favorise pas la réussite scolaire.

L’initiative est financée par le Programme Ungaluk qui soutient des projets qui visent à prévenir la criminalité dans la région.

« Au début janvier, on m’a contacté pour m’annoncer que la composante Sélect du programme n’était pas renouvelée », raconte l'ex-joueur de hockey.

Ce programme comporte trois volets qui encouragent les jeunes à développer de saines habitudes de vie. Les deux premiers volets visent la communauté locale et régionale. Le troisième, le volet Sélect, permet aux joueurs d’élite de participer à des compétitions dans le sud du Québec. Après la publication de l'étude, la Société Makivik et ses partenaires ont décidé de ne plus financer le volet Sélect.

Sur le terrain, ce n’est pas ce que l’on voit [...] Pour moi, de voir tout ça tomber à l’eau, c’est inacceptable! Joé Juneau, coordonnateur du PDJNH

L’ancien joueur du Canadien de Montréal est persuadé que les auteurs du rapport font fausse route. « Ça fait 11 ans qu’on développe le programme, ça fait plusieurs années qu’on voit des retombées majeures à plusieurs niveaux », soutient-il.

Une étude contestée

Joé Juneau affirme avoir reçu l’appui de plusieurs personnes depuis, notamment celle de John Cairney, professeur à la Faculté de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université de Toronto.

Le chercheur a contacté le coordonnateur du PDJNH et il s’est rendu dans un camp d'entraînement du 11 au 20 mars à Inukjuak, où il a pu discuter avec des participantes, leurs parents et des membres de la communauté.

En tant que chercheur, je pense que leur conclusion est plus forte que leurs preuves. John Cairney, professeur à l’Université de Toronto

Selon lui, les auteurs de l’étude n'avaient pas les données nécessaires pour conclure à un manque de causalité entre la participation au programme et la prévention de la criminalité. Leurs recherches sont surtout basées sur la perception de la communauté et des participants.

« Il aurait fallu évaluer les participants pour voir s’il y a un changement dans leur comportement et les comparer à un groupe de jeunes similaires, mais qui ne participe pas au programme », explique John Cairney.

Il croit aussi que le programme devrait être évalué autrement. Il admet toutefois que les auteurs de l’étude ont raison d'affirmer que rien dans la littérature ne démontre une relation de cause à effet directe entre le sport et la prévention de la criminalité. Mais les programmes de sport peuvent quand même avoir un effet sur la qualité de vie des jeunes Autochtones.

Ce que le programme fait vraiment c’est encourager le développement positif des jeunes et augmenter leur estime de soi. Des éléments qui peuvent contribuer à prévenir la criminalité. John Cairney, professeur à l’Université de Toronto

Le professeur John Cairney compte publier un rapport dans les prochains mois sur le programme et ses effets dans la communauté dans l’espoir de remettre les pendules à l’heure. Ces observations seront basées sur sa visite à Inukjuak qui a duré une semaine.

« Ce qui est important c’est que les gens puissent avoir l’heure juste. Ce n’est pas pour critiquer la décision qui a été prise [...] Peut-être que d’autres organismes voudront investir dans ce programme pour qu’il puisse continuer son travail », espère Joé Juneau.

La Société Makivik, qui contrôle les cordons de la bourse dans ce dossier, a indiqué à Espaces autochtones que la décision est finale. On ajoute que le financement du volet Sélect sera réinvesti dans l'un des 66 projets régionaux et communautaires.