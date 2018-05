Un texte de Geneviève Garon

Luck Mervil est assis dans la première rangée de la salle d'audience, aux côtés de deux de ses proches. La plaignante, debout à la barre des témoins, lui fait dos. L'artiste de 49 ans se contente de secouer la tête alors qu'elle raconte en détail les agressions qu'elle aurait subies.

Comme c'est habituellement le cas lors d'une enquête préliminaire, une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler les faits de la cause. Le tribunal protège également l'identité de la victime alléguée.

En réponse aux questions de Me Anne Gauvin, procureure aux poursuites criminelles et pénales, la plaignante plonge dans ses souvenirs des six premiers mois de l'année 1996, alors qu'elle était adolescente. L’auteur-compositeur-interprète, de son vrai nom Lucknerson Mervil, était âgé de 29 ans et aurait été en position d'autorité ou de confiance par rapport à elle.

L'enquête préliminaire est prévue pour deux jours. La défense pourra aussi faire entendre des témoins. À l'issue de ces procédures, le juge Serge Boisvert, de la Cour du Québec, décidera si Luck Mervil est cité à procès.

Son ancien avocat derrière les barreaux

Luck Mervil a dû changer d'avocat au cours des derniers mois. Celui qui le représentait au cours des dernières années, Loris Cavaliere, a reconnu son rôle de « facilitateur » au sein du crime organisé montréalais et a écopé de 34 mois de pénitencier, en février dernier.

L'artiste est maintenant représenté par Mathieu Poissant.

Après plus de deux ans devant les tribunaux, Luck Mervil ne connaît toujours pas la date de son procès. Rappelons qu'en vertu de l'arrêt Jordan de la Cour suprême, les procédures judiciaires pour ce type de dossier ne devraient pas excéder 30 mois, sans quoi elles peuvent mener à un arrêt des procédures.