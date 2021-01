Les crises sociales dans les communautés abordées comme des catastrophes naturelles

La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence de l’Ontario dicte la façon dont les agences répondent aux catastrophes naturelles de la province. Une fois que l’état d’urgence est déclaré, un centre d’opération offre du soutien aux municipalités dans la gestion de ces situations.

Les Premières Nations des territoires régis par les Traités 3 et 9 de l’Ontario rencontrent cette semaine les autorités gouvernementales à Thunder Bay afin de développer des protocoles similaires dans la gestion des « urgences sociales ».

Quand une crise survient, « les gens ne savent pas où donner de la tête, et c’est ce qui entraîne beaucoup de confusion et de frustration » affirme le grand chef du conseil Mushkegowuk, Jonathan Solomon.

Le grand chef du conseil Mushkegowuk, Jonathan Solomon.

M. Solomon représente sept Premières Nations, dont la communauté crie d’Attawapiskat, qui a décrété l’état d’urgence lors d’une vague de suicides en 2016.

« Ça permettrait de développer un plan durable. Plutôt que de dépenser 2 millions de dollars pour envoyer une équipe du SMU (service médical d’urgence) à Attawapiskat pour quelques jours, et puis ils partent et les communautés se retrouvent sans rien », dit-il.

Définir une urgence

Une réunion antérieure au sujet des urgences sociales a permis de dresser une première définition de travail : « Un événement ou situation, avec l’exception des catastrophes naturelles nécessitant une évacuation de la communauté, qui excède les ressources et les capacités d’une communauté et requiert la réponse immédiate et le soutien des agences externes et des fournisseurs de services. »

Pour Randy Knapaysweet, cela inclut les situations liées au « logement, suicide, eau – tout ce que vous voyez dans les journaux et tout ce pour quoi les gens se battent. Ce sont toutes des urgences sociales ».

Randy Knapaysweet croit que les jeunes doivent être impliqués dans l'élaboration de mesures préventives.

Le jeune homme de 28 ans est membre de la Première Nation de Fort Albany et faisait partie du panel jeunesse lors de la rencontre de cette semaine, où il a pressé les dirigeants d’adopter des mesures préventives.

« Pourquoi attendre une urgence? » a-t-il demandé.

« Travailler avec les jeunes. Travaillez sur ces dossiers et n’attendez pas que ça devienne une urgence. »

Pour sa part, M. Solomon croit plutôt qu’une réponse coordonnée apporterait les ressources nécessaires pour prévenir de futures urgences.

« Ça apporterait de la formation, des programmes pour que les travailleurs de première ligne puissent continuer de travailler sur la situation », dit-il.

Renforcer les liens

Les panélistes jeunesse souhaitent une réponse aux urgences sociales qui renforcerait les liens entre les jeunes, leur communauté, leurs aînés, et leur langue.

Abbii Copenace, âgée de 20 ans, affirme que c’est ce qui lui a sauvé la vie lorsqu’elle a fait une tentative de suicide il y a de cela cinq ans, dans sa communauté d’Onigaming.

Les travailleurs du domaine de la santé d’Onigaming sont alors allés à sa rencontre à l’hôpital.

« Ils m’ont parlé et ils m’ont demandé ce qu’ils pouvaient faire pour m’aider pour que ça ne se reproduise pas », raconte la jeune femme.

« Tous ces soutiens communautaires se sont unis quand j’en avais besoin, et quand c’est arrivé, tout le monde était ouvert et tout le monde m’est venu en aide », dit-elle.

Abbii Copenace soutient que l'esprit d'entraide de sa communauté lui a sauvé la vie.

Aujourd’hui, elle organise une soirée d’activité régulière pour les jeunes de sa communauté et assiste régulièrement aux cérémonies traditionnelles d’Onigaming.

Abbii Copenace reconnaît que sa communauté est en santé et détient la capacité d’aider ses jeunes.

D’autres, particulièrement les communautés isolées, ont besoin d’aide pour y parvenir.

« C’est très difficile quand tu viens d’une Première Nation. Tu es limité, très limité, au niveau des ressources et il y a une limite à ce que tu peux faire », explique Randy Knapaysweet.

M. Solomon croit qu’un plan d’urgence sociale pourrait résoudre cette situation en apportant des investissements ciblés en temps de crise, et en créant un modèle afin que les Premières Nations et les gouvernements du pays travaillent ensemble.

Les gouvernements provincial et fédéral donneront une présentation conjointe vendredi après-midi sur leur vision d’une réponse coordonnée aux urgences des Premières Nations.

Avec les informations de Jody Porter, de CBC News.