L'Université de Sherbrooke facilite l'accès aux études en droit pour les Autochtones

Un texte de Catherine Poisson

Les étudiants autochtones qui souhaitent déposer une demande d’admission à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke peuvent désormais le faire sous une nouvelle catégorie spécifique aux candidats autochtones.

Cette nouveauté vise à faciliter l’accès aux études en droit pour les étudiants autochtones, en évaluant leur candidature sur la base de critères mieux adaptés à leur réalité.

La directrice des affaires étudiantes et secrétaire de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (UdeS), Éliane-Marie Gaulin, précise que la faculté recevait déjà des étudiants autochtones, mais que leur accès était « très limité ».

« Ce sont des programmes extrêmement contingentés au niveau de l’admission, et le contingentement se fait uniquement sur la base de résultats académiques », explique Mme Gaulin.

On était sensibles au fait qu’au Québec, il semblait y avoir une barrière systémique au niveau de l’accès aux études en droit pour les candidats des Premières Nations. Éliane-Marie Gaulin, secrétaire de la faculté de droit de l'UdeS

Or, sous la catégorie autochtone, les étudiants seront plutôt évalués sur la base d’un dossier qui comprend entre autres une lettre de motivation, deux lettres de recommandation, et un curriculum vitae. Les candidats retenus devront également passer une entrevue.

« Les résultats académiques deviennent un élément parmi d’autres », résume Mme Gaulin.

Adoptée en début d’année, la nouvelle politique d’admission est déjà en vigueur pour les candidats ayant déposé une demande d’admission pour l’automne 2017. Elle prévoit des places réservées pour les étudiants autochtones, ainsi que des mesures d’appui visant à favoriser leur intégration et à augmenter leurs chances de réussite.

« Il y a un problème »

Pour l’étudiant en première année en droit à l’UdeS et ex-conseiller au Conseil des Abénakis d'Odanak, Alexis Wawanoloath, cette initiative constitue un pas dans la bonne direction.

« Le fait qu’il y ait plus de juristes autochtones va amener, à mon avis, une plus grande compréhension du droit et plus de personnes pour pouvoir défendre les droits des Premières Nations », dit-il.

Il espère également que cette initiative entraîne une prise de conscience quant au « problème » qui perdure.

« Le système scolaire n’est pas adapté aux besoins des Premières Nations », et ce pour plusieurs raisons, estime l’étudiant.

Il cite notamment le sous-financement des écoles administrées par les bandes autochtones par rapport à celles des réseaux provinciaux, qui fait en sorte qu’un élève autochtone recevra en moyenne de 30% à 50% de moins qu’un élève non autochtone.

L’héritage des pensionnats autochtones est également à prendre en compte, selon M. Wawanoloath.

Avec les conséquences intergénérationnelles des pensionnats, il y a beaucoup de familles pour qui l’école ne représente pas nécessairement une expérience positive. Alexis Wawanoloath, étudiant en droit et ex-conseiller au Conseil des Abénakis d'Odanak

La somme de ces facteurs fait en sorte que les élèves autochtones peinent à se reconnaître dans les écoles qu’ils fréquentent, et « en bout de ligne, il y a un plus haut taux de décrochage », conclut-il.

Moment ou mouvement?

M. Wawanoloath se réjouit toutefois de voir que les étudiants de sa faculté sont sensibles à la cause autochtone. Le comité Droit autochtone, qu’il a lui-même mis sur pied, a été officiellement incorporé à l’Association générale des étudiants en droit de l’UdeS le 7 mars dernier, sans aucune objection.

« C’est pas juste une histoire de direction, il y a une mobilisation étudiante aussi », croit-il. « Je sens que c’est un sujet qui intéresse les gens et qui mobilise beaucoup de personnes. »

Pour sa part, Mme Gaulin estime que les nouvelles mesures adoptées par la faculté de droit de l’UdeS s’inscrivent « dans la mouvance de ce qui se fait ailleurs au Canada ».

Elle mentionne notamment que plusieurs universités de l’Ouest canadien ont déjà adopté des politiques favorisant l’accès aux études pour les Autochtones.

Au Québec, l’Université McGill encourage l’auto-identification des candidats autochtones, tous programmes confondus, pour leur permettre d’être évalués sur la base d’un processus semblable à celui adopté par la faculté de droit de l’UdeS.

Or, c'est l’initiative des facultés de médecine qui retient l’attention. Depuis 2008, le Programme de formation de médecins des Premières Nations et des Inuits du Québec (PFMPNIQ) facilite le succès des Autochtones qui poursuivent des études médicales. Chaque année, quatre places leur sont réservées dans les facultés de médecine de la province.

L’initiative de la faculté de droit de l’UdeS pourrait-elle inspirer d’autres facultés à lui emboîter le pas? C’est du moins ce qu’espère Mme Gaulin, précisant qu’elle a eu des conversations à cet effet avec deux autres universités québécoises.