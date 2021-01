Métis et Indiens non inscrits : un symposium pour tracer la voie

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les Métis et les Indiens non inscrits sont réunis à Ottawa cette semaine pour déterminer la marche à suivre, un an après que la Cour suprême du Canada ait statué qu'ils sont des « Indiens » au sens de la loi.

En avril 2016, la Cour suprême du Canada a statué que le gouvernement fédéral avait compétence sur les Métis et les Indiens non inscrits, impliquant par le fait même que le gouvernement a envers eux la même responsabilité qu’il a envers les Indiens inscrits et les Inuits.

Historiquement, les Indiens inscrits sont enregistrés sur une liste officielle maintenue par le gouvernement fédéral. Ils ont ainsi droit à certains privilèges non accessibles aux autres Canadiens, selon les termes des traités applicables.

Les Indiens non inscrits et les Métis n'étaient pas enregistrés sous ce système et étaient considérés comme non éligibles par les autorités fédérales.

L'arrêt de 2016 a changé cette situation, du moins en théorie.

Or, peu de choses se sont passées depuis avril 2016. Le Symposium Daniels a donc été mis sur pied dans le but d’identifier une voie à suivre unifiée.

Le rassemblement de deux jours a été nommé en l’honneur du leader métis Harry Daniels. En 1999, il avait lancé la bataille devant les tribunaux pour que les Métis obtiennent les mêmes droits que les autres peuples autochtones.

Gabriel Daniels est le fils du leader métis Harry Daniels, décédé en 2004. Photo : CBC

« Je sais qu’il y a beaucoup de questions, et beaucoup de gens ne comprennent pas le dossier et ce que ça implique », a déclaré mardi Gabriel Daniels, le fils du chef métis, à l’émission Ottawa Morning à la radio de CBC.

« Je sais que s’il était là, il nous indiquerait la direction que nous devons suivre », ajoute-t-il.

Harry Daniels est décédé en 2004, avant d’avoir pu assister à la conclusion de la bataille qu’il a lancée et qui a eu un impact sur la vie de quelque 200 000 Métis et 400 000 Indiens non inscrits.

Le chef métis Harry Daniels Photo : Conseil des Métis de l'Île-du-Prince-Édouard

Ils espèrent maintenant que la décision unanime de la Cour suprême puisse servir de point de départ pour ceux qui ont des revendications territoriales et qui tentent d’obtenir des services gouvernementaux supplémentaires, comme des soins de santé et de l’éducation.

« La route sera longue »

Toutefois, à l’exception de l'établissement d'un cadre juridique, l'avocate Lanise Hayes croit que rien n'a changé depuis la décision.

« La route sera longue » a-t-elle déclaré à Ottawa Morning.

Elle espère que les deux journées de discussions mèneront d’abord à une forme de consensus sur la façon d’identifier les Indiens non inscrits et les Métis du Canada sur la base à la fois de critères objectifs et subjectifs.

« Une fois que nous aurons atteint un consensus sur l’identité, j’espère que nous pourrons établir un plan sur la marche à suivre », a-t-elle ajouté.

Il faudra définir les types de droits qui découleront de cette identification, dit-elle, et « quels types de services les gouvernements pourront offrir ».

Gabriel Daniels souhaite que les membres de la communauté, les leaders communautaires, les juristes, et les politiciens qui sont réunis à Ottawa pour le symposium puissent trouver un terrain d’entente pour établir la marche à suivre.

Je veux voir une meilleure unité parmi tous les Autochtones, et je voudrais voir les cinq organisations travailler davantage ensemble. Gabriel Daniels

« Je voudrais voir nos leaders négocier pour le territoire, et non se concentrer sur l’argent », conclut-il.