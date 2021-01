Les dirigeants de l’Église anglicane du Canada n’ont pas mâché leurs mots dans leur réponse à Lynn Beyak, la sénatrice conservatrice qui a récemment défendu le système des pensionnats autochtones.

Dans une lettre envoyée lundi, l’Église anglicane dénonce les propos de Mme Beyak et assume sa responsabilité des atrocités commises dans les écoles dirigées par l’Église.

Les dirigeants de l’Église se sont dits « consternés » que Beyak puisse décrire ce système de façon positive, arguant qu’au contraire, « la vue d’ensemble est sinistre. C’est sombre et noir, c’est triste et honteux. »

« Sénatrice Beyak, vous avez raison en disant que, pour une petite minorité de survivants, leur expérience personnelle des pensionnats autochtones a été bonne. Mais pour une proportion beaucoup plus grande, l’expérience personnelle des enfants pensionnaires a été mauvaise, très mauvaise en fait » peut-on lire dans la lettre écrite par l’archevêque et primat de l’Église anglicane du Canada, Mgr Fred Hiltz, l’évêque national autochtone, Mgr Mark MacDonald, et le secrétaire général de l’Église, Michael Thompson.

Les dirigeants de l’Église soulignent que les enfants étaient retirés de force de leur domicile, sévèrement punis lorsqu’ils parlaient leur langue maternelle, et soumis à des abus physiques, sexuels et mentaux « rampants ».

Il n’y avait rien de bon dans le fait que des enfants disparaissaient sans qu’aucun rapport soit rempli. Il n’y avait rien de bon dans le fait d’enterrer des enfants dans des tombes sans nom éloignées de leurs terres ancestrales. Il n’en a découlé que cruauté par-dessus cruauté pour l’enfant enlevé et pour le parent laissé derrière. Extrait de la lettre écrite par les dirigeants de l'Église anglicane à l'attention de Lynn Beyak

Entre 1820 et 1969, l’Église anglicane a dirigé trois douzaines de pensionnats « Indiens » et « Eskimo », dont beaucoup ont été construits par le gouvernement fédéral.

Comme l’admet elle-même l’Église, l’objectif de ces écoles était l’assimilation d’Autochtones éduqués dans le monde non autochtone, ainsi « l’enfant sauvage serait sans doute remodelé en un adulte civilisé ».

Des enfants prennent le repas au pensionnat de la réserve Gordon, géré par l'Église anglicane du Canada, en Saskatchewan, en 1945.

Beyak, une sénatrice ontarienne nommée par l’ancien premier ministre Stephen Harper en 2013, a affirmé avoir discuté avec des Autochtones qui lui ont fait part des expériences positives qu’ils avaient vécues dans les pensionnats, ajoutant que plusieurs avaient conservé leur foi chrétienne après qu’elle leur ait été communiquée par les administrateurs de l’école.

Lors d’une rencontre avec le Comité sénatorial des peuples autochtones le mois dernier, Beyak avait déclaré : « J’ai été déçue de voir que le rapport de la Commission de vérité et réconciliation ne se concentre pas sur le positif. Les gens à qui je parle sont chrétiens. »

Les Canadiens ont le devoir de s'informer

« Les conditions dans les pensionnats ont mené à des incendies, des épidémies de diphtérie, des fuites de gaz. Des enfants sont morts. Nous ne pouvons pas parler des pensionnats sans admettre ces vérités. Le faire reviendrait à faire taire une fois de plus des milliers d’enfants, dont certains ne sont jamais rentrés à la maison » ont répondu les dirigeants aux déclarations de la sénatrice.

La lettre rappelle qu’un ancien dirigeant de l’Église, l’archevêque Michael Peers, avait présenté des excuses aux survivants en 1993, soit plus d’une décennie avant que le gouvernement fédéral ne reconnaissance la nature destructive de ses politiques d’assimilation.

Hiltz, l’archevêque ayant le plus d’ancienneté au Canada, a par la suite ajouté en entrevue que l’Église reconnait qu’elle a joué un rôle dans ce sombre chapitre de l’histoire canadienne, et qu’elle est résolue à faire ce qu’elle peut pour favoriser un esprit de réconciliation.

Les commentaires de Beyak nuisent à cet effort, selon lui.

« Ce que je dirais à la sénatrice, avec respect, est qu’elle a une responsabilité, je crois, en tant que personne dans la fonction publique, de s’assurer que les Canadiens connaissent toute l’histoire » a-t-il déclaré en entrevue avec Rosemary Barton pour l’émission Power & Politics de CBC.

« Ce que cela fait remarquer c’est qu’il y a un nombre de Canadiens qui, je crois, doivent faire un effort concerté pour s’informer sur ce triste héritage qui persiste dans notre pays. »

La sénatrice conservatrice Lynn Beyak considère que les expériences positives et les «bonnes actions» des administrateurs des pensionnats autochtones ont été éclipsés par les atrocités commises.

Hiltz admet que Beyak a raison de souligner que plusieurs enfants pensionnaires ont eu des expériences positives, il dit même en connaître certains qui sont « reconnaissants », mais beaucoup d’autres ont eu des expériences négatives qui ont soumis les communautés autochtones à des traumatismes intergénérationnels.

L’Église anglicane a pris les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation au sérieux, selon Hiltz. La foi protestante a officiellement adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui inclut des dispositions sur les questions spirituelles, dont le droit de pratiquer, développer et enseigner ses propres traditions, coutumes et cérémonies religieuses et spirituelles.

Les Autochtones représentent près de 4% de la population anglicane du Canada, selon l’Église, et près de 225 congrégations sont formées entièrement ou presque de membres autochtones. On compte environ 130 prêtres anglicans autochtones au Canada, dont plusieurs agissent volontairement.

L'Église anglicane entretient une relation avec les peuples autochtones du Canada depuis 1753, lorsque le révérend Thomas Wood est arrivé en tant que missionnaire auprès du peuple Mi'kmaq.