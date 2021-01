Enquête sur les femmes autochtones : Murray Sinclair appelle au début des audiences

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les familles des victimes doivent être entendues dès que possible, a déclaré lundi soir le sénateur Murray Sinclair au sujet de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

L’ancien président de la Commission de vérité et réconciliation croit que l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées doit commencer à entendre les témoignages des familles des victimes.

« Tenez votre première audience » a répondu le sénateur Murray Sinclair lorsqu’on lui a demandé ses recommandations quant à la lente progression de l’enquête.

« Le plus difficile est de commencer, c’est ce que nous avons compris à la CVR » a-t-il dit. « Une fois que l’on a commencé les audiences dans les communautés, alors ça s’est mis à avancer tout seul. Nous recevions constamment des demandes des gens pour aller les rencontrer dans leur communauté. »

« Vous ne manquerez pas de gens à qui parler, mais vous devez être prêts à commencer. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Dawn Harvard n'a pas caché sa déception face à la lente progression de l'enquête. Photo : CBC / Bruce Reeve

Sinclair a émis ces déclarations au Centre canadien de radiodiffusion, à Toronto, à l’occasion du forum public sur les progrès réalisés concernant les 94 appels à l’action définis par la CVR en 2015. Plus de 200 personnes ont assisté à l’événement qui était organisé par l’Institut Mosaic et commandité par CBC.

Ces recommandations étaient le résultat de six années passées à documenter les expériences des pensionnats autochtones, où des dizaines de milliers d’enfants autochtones ont été victimes d’abus physiques et sexuels, dont près de 6 000 d’entre eux ne sont jamais revenus. Le dernier pensionnat autochtone du Canada a fermé ses portes en 1996.

À lire aussi : La réconciliation avec les Autochtones : l'affaire de tous les Canadiens

La mise sur pied d’une enquête publique « sur les causes, et les solutions, à la victimisation disproportionnée des femmes et filles autochtones » était un élément clé des appels à l’action du rapport.

Un échantillon jugé trop petit

Depuis son lancement officiel en septembre dernier, l’enquête nationale a été critiquée sur le long délai qu’elle prend à se mettre en marche, alors que le début des témoignages des familles n’est prévu que pour le mois de mai.

Lundi, la porte-parole de l’enquête Sue Montgomery a confirmé que 90 cas avaient été enregistrés dans la banque de données sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

« Nous sommes vraiment affligés par cette nouvelle, particulièrement aussi loin dans le processus » a réagi Dawn Harvard, l’ancienne présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), qui présentait également un discours lors de l’événement.

Harvard est d’avis que 90 cas représentent bien peu, considérant que les données de la GRC estiment qu’il y a plus de 1 100 cas.

Une des raisons qui explique le nombre peu élevé de cas enregistrés, selon Harvard, constitue une communication inadéquate qui entraîne de la confusion. Beaucoup de familles, dit-elle, ne sont pas conscientes que « le fardeau leur revient » de contacter l’équipe de l’enquête, plutôt que le contraire.

« Cette enquête va être très incomplète si nous avons moins de 10% des familles, vous savez » a-t-elle déclaré. « C’est très affligeant pour beaucoup de familles qui se sont lancées dans ce processus en croyant que leurs voix seraient entendues et qui attendent que quelqu’un vienne les rencontrer. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Darlene Varaleau, venue assister au forum public, croit que l'enquête sur les femmes autochtones « semble être coincée ». Photo : CBC / Nicole Ireland

Harvard croit que pour que l’enquête soit menée adéquatement, le gouvernement fédéral devra sans doute étendre son mandat à plus de deux ans pour permettre à davantage de familles de partager leur expérience.

Le mandat actuel de l’enquête établit que son rapport final, incluant ses constats et recommandations, devra être achevé d’ici le 1er novembre 2018.