Un troisième ordre de gouvernement bientôt au Canada?

Marie-Claude André-Grégoire* est Innue et avocate. Elle a accepté d'être notre guide au sujet de la Loi sur les Indiens, nous faisant découvrir au fil de ses chroniques les tenants et les aboutissants d'une loi traversée par un esprit colonialiste. Maître André-Grégoire nous explique ici le rôle des conseils de bande et nous fait comprendre que, peu à peu, les communautés autochtones tendent vers l'instauration d'un gouvernement autonome.

Qui gouverne dans les communautés autochtones?

En se restreignant à la Loi sur les Indiens, le conseil de bande est celui qui gouverne les communautés autochtones.

Qu’est-ce qu’une bande et un conseil de bande?

Les Premières Nations ne forment pas un groupe uniforme au Canada. Au contraire, on compte environ 630 communautés autochtones au Canada et plus de 50 nations partageant une langue et une culture.

La plupart de ces groupes autochtones sont reconnus par le gouvernement fédéral comme constituant des « bandes » au sens de la Loi sur les Indiens. Rappelons que les Indiens tombent sous la juridiction du fédéral en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui a donné lieu à l’adoption de la Loi sur les Indiens.

Une bande est un regroupement d’Indiens ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens. Les terres détenues par le gouvernement fédéral qui forment une « réserve » sont réservées à l’usage des membres de ces bandes. Le gouvernement fédéral détient aussi des fonds pour l’administration interne de ces bandes.

Le conseil de bande, quant à lui, est l’autorité politique et administrative de la bande. Les membres du conseil peuvent être élus par les membres de la bande ou choisis selon la coutume de la bande.

Il peut être composé de plusieurs chefs ou d’un chef et de conseillers, le nombre de ces derniers variant selon la population de chaque bande respective.

Origine du conseil de bande

Initialement, la Loi sur les Indiens de 1876 voulait remplacer les institutions politiques traditionnelles des Premières Nations en imposant un système de gouvernement élu qui serait uniforme à travers le Canada. Cette imposition unilatérale s’inscrivait dans la politique de domination du Canada envers les Premières Nations.

Certaines communautés ont résisté à l’imposition unilatérale d’une structure politique qui était ultimement eurocentrique. À force d’opposition, certaines bandes ont pu maintenir une certaine indépendance politique en adoptant des codes coutumiers pour désigner les membres du conseil de bande.

Par ailleurs, à cette époque, le gouvernement fédéral était véritablement celui qui gouvernait dans les bandes. Les pouvoirs du conseil de bande, définis par la Loi sur les Indiens, étaient limités à la réglementation de sujets très restreints tels que le maintien de l’ordre, l’entretien des chemins et l’hygiène publique. Toutefois, même ces pouvoirs étaient assujettis au pouvoir de désaveu du gouvernement fédéral.

Le pouvoir du gouvernement fédéral s’étendait même à la capacité de destituer un chef ou un conseiller pour « malhonnêteté, intempérance ou immoralité », pouvoir qui a été de nombreuses fois exercé.

Cependant, l’imposition de ce système n’a pas à affaiblir la volonté des Premières Nations de maintenir parallèlement ou conjointement leur structure politique et leur forme de gouvernement traditionnel.

Le conseil de bande et son administration

De nos jours, le gouvernement fédéral conserve un large pouvoir de surveillance dans plusieurs domaines ayant trait aux Indiens, mais il a considérablement délégué ses pouvoirs de règlement.

Le conseil de bande a, selon l’article 81 de la Loi sur les Indiens, le pouvoir de réglementer et d’administrer dans de nombreux domaines tels que les services de santé sur la réserve, l’éducation, les travaux publics, la sécurité publique, l’habitation, l’urbanisme. Il a également la responsabilité de l’administration du financement de ses services. Il peut adopter des règlements particuliers, y compris un code d’appartenance réglementant les conditions requises pour devenir membre de la bande, et ce, depuis 1985.

Ainsi, le conseil de bande, de compétence fédérale, se trouve à administrer des services qui relèvent des provinces selon la Loi constitutionnelle de 1867.

En revanche, dans un fédéralisme où les pouvoirs et les responsabilités sont strictement séparés entre les provinces et le gouvernement fédéral, les conseils de bande se trouvent pris dans certains domaines à chercher l’interlocuteur gouvernemental et à superposer différents régimes dans les réserves.

Or, ces aspects génèrent de nombreuses controverses concernant les responsabilités législatives, mais surtout financières respectives des deux paliers gouvernementaux, et ce, au détriment des Premières Nations.

Par exemple, le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu en 2016 que les enfants des Premières Nations étaient discriminés par le gouvernement fédéral puisque le financement des services à l’enfance était inéquitable en comparaison avec le financement des provinces quant aux mêmes services.

Solutions possibles

Cette situation a engendré à travers le temps beaucoup de mécontentement des Premières Nations envers les gouvernements autant fédéral que provincial, démontrant des lacunes importantes quant aux systèmes mis en place.

En revanche, quelles solutions peuvent être présentées?

Les bandes sont des collectivités distinctes avec leur propre culture, leur propre langue et leurs propres traditions. Ces bandes veulent plus d’autonomie et d’indépendance, mais veulent surtout ne pas dépendre du gouvernement fédéral ou provincial autant au plan financier que dans leur gouvernance. Essentiellement, elles désirent être maîtres de leur destin et préserver leur identité. En ce sens, l’autonomie gouvernementale des Premières Nations peut-elle être une solution?

Le Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens en 1983 traitait déjà de la question. Depuis, aucun accord n’est intervenu quant à la façon de reconnaître le droit des Premières Nations à l’autonomie gouvernementale et politique dans la Constitution canadienne.

De toute évidence, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle a été adoptée pleinement et sans réserve par le Canada en 2016, souscrit au droit à l’autodétermination comprenant l’autonomie politique des peuples autochtones.

Cette autonomie est l’aspiration de bien des communautés qui voudraient une reconnaissance de leur forme de gouvernance traditionnelle avec leur propre structure sociale dont l’administration serait effectuée selon leurs valeurs, leurs cultures et leurs traditions et sans aucun pouvoir de réserve du gouvernement fédéral.

À l’instar du système régi par la Loi sur les Indiens, certains groupes autochtones ont réussi à obtenir par le biais de traités modernes, des régimes juridiques particuliers. Par exemple au Québec, les Cris ont signé en 1975 la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et les Naskapis ont signé en 1978 la Convention du Nord-Est québécois.

À la suite de ces conventions, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec en 1983, laquelle loi a remplacé presque intégralement la Loi sur les Indiens accordant une autonomie gouvernementale sur certaines terres définies.

Un certain nombre de Premières Nations sont en train de négocier des accords quant à leur autonomie gouvernementale et il est envisageable de voir dans les prochaines années une reconnaissance gouvernementale autochtone au Canada comme troisième ordre de gouvernement.

*Marie-Claude André-Grégoire pratique au quotidien le droit autochtone, le droit constitutionnel et le droit environnemental. Elle a été notamment impliquée dans des procédures entreprises au nom des communautés autochtones visant des compagnies privées et des gouvernements. Elle s'est jointe à l'étude O'Reilly et associés de Montréal, tout d'abord comme étudiante et stagiaire, et maintenant à titre d'avocate depuis décembre 2014.