Un texte d’Édith Drouin

L'estimation du coût des travaux dépasse maintenant les trois millions de dollars, ce qui est une augmentation depuis le dépôt initial du projet, il y a deux ans et demi. Le directeur général du Théâtre, Eudore Belzile, explique qu’une mise à niveau a dû être faite lors de la plus récente soumission du projet, en décembre.

Comme on a présenté le projet il y a deux ans et demi, quand on l'a resoumis au mois de décembre, on a fait un exercice comptable très simple, c'est-à-dire, de tenir compte des taux d'inflation. Eudore Belzile, directeur général du Théâtre du Bic

M. Belzile explique que le montage financier du projet a dû être retravaillé plusieurs fois en raison des changements de normes au ministère de la Culture et des Communications. C’est maintenant la Ville qui porte le projet, puisque le théâtre est une propriété municipale.

Les fouilles archéologiques, exigées par Québec, engendrent aussi des frais supplémentaires.

Le financement obtenu auprès des différents paliers de gouvernement servira à rénover la structure du bâtiment ainsi qu’à ajouter, à l'intérieur du même espace, une salle de répétition et des bureaux.

Selon le directeur général, les fenêtres, le système de climatisation et la toiture doivent être remplacés, de même que les loges et la scène. Il affirme que le bâtiment n’a pas été rénové de façon significative depuis 25 ans.