Camionneur dans l'industrie laitière : un métier méconnu

Le métier de camionneur dans l'industrie laitière est tout aussi essentiel qu'il nécessite minutie et précision. Matière première d'une des plus importantes industries au Québec et gagne-pain pour les producteurs, le lait doit être acheminé pour transformation dans le plus grand soin. Dans le but d'en apprendre davantage sur ce métier méconnu, nous avons suivi Guillaume Poulin, camionneur et expert-essayeur pour la compagnie Prolait.

Un texte de Jean-Simon Fabien

Il est 8 h lorsqu'on rejoint Guillaume Poulin à la Ferme Valmieux à Saint-Vallier, dans Bellechasse, dans sa tournée matinale. C'est l'une des fermes qu'il visite au deux jours dans sa collecte du lait qui sera achéminé aux usines de transformation. À cette heure, sa journée est déjà bien entamée.

« Il y a trois choses importantes avant de procéder au chargement du lait, lance d'abord Guillaume Poulin. On vérifie la présence de sédiments, de barattage et on vérifie l’odeur ».

Si tout est dans l’ordre dans la cuve recueillant la production, l’expert-essayeur prend la mesure de la quantité à l’aide d’une règle, choisit le compartiment de son camion dans lequel il stockera le lait, met en place le tuyau de collecte de même qu'une éprouvette pour récolter un échantillon. Il actionne ensuite le pompage.

Pour pomper une quantité de 4700 litres de lait, comme à la ferme M&L Rochefort, prochain lieu de visite, il faudra une dizaine de minutes. Une fois le lait chargé dans le véhicule, Guillaume Poulin rince la cuve, active le nettoyage et est prêt à visiter le producteur suivant.

Guillaume Poulin mesure la quantité de lait recueilli dans la cuve à l'aide d'une règle. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Pas de congé possible

Les producteurs de lait reçoivent la visite d’un expert-essayeur comme Guillaume aux deux jours. Les itinéraires pour recueillir le lait sont changeants d’une journée à l’autre, mais ceux-ci sont pensés pour limiter la distance entre les fermes et maximiser l’espace de chargement des camions-citernes.

La compagnie Prolait, qui se charge du ramassage de 475 fermes dans Portneuf, Bellechasse et Lotbinière principalement, a besoin d’une vingtaine de camions pour répondre aux besoins des producteurs et à la demande de l’industrie.

Il n'y pas de rupture possible dans le processus. « Quand il neige et que des routes sont barrées, il faut trouver une autre route pour aller chercher le lait chez le producteur, on ne peut pas sauter une journée ».

Car lorsqu’on transporte du lait, les enjeux de fraîcheur et de salubrité sont prépondérants. Encore là, rien n’est laissé au hasard. « Si on détecte la présence d’antibiotique dans le lait, on doit procéder à un nettoyage complet de la citerne ».

C’est la raison pour laquelle à chaque quantité chargée par l’expert-essayeur, un prélèvement est fait pour être testé. L’échantillon recueilli est scellé et porte le code d’identification du producteur.

Un échantillon scellé de lait après le chargement. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Un vaste territoire à parcourir

La journée oû nous avons suivi Guillaume Poulin, son trajet de « ramassage » était concentré dans Bellechasse, aux environs de Saint-Vallier. Mais chaque jour, lorsque la citerne est pleine, il doit acheminer la récolte à une usine de transformation. Ce sont Les producteurs de lait du Québec qui gèrent la demande de l’industrie. En ayant en main les données de ramassage de chaque expert-essayeur sur la route, la fédération coordonne l’approvisionnement en lait.

« Hier, je suis allé à Saint-Hyacinthe, ce soir je vais à Ville Saint-Laurent, ça fait des bonnes journées », confie Guillaume Poulin qui demeure à Lévis.

En plus de la distance, les camionneurs de lait doivent composer avec des réalités qui requièrent des manoeuvres particulières. La quantité de lait dans la citerne, par exemple, doit être prise en compte dans la conduite du camion.

« Et avec une citerne pleine, avec la vague que créée le lait, il faut être vigilant, surtout en période de dégel », ajoute le camionneur avant de se remémorer quelques anecdotes où des producteurs ont dû le tirer d’affaires en utilisant leur machinerie.

À la fin d'une journée, le camionneur aura visité une dizaine de fermes avant d'aller déposer auprès des transformateurs les quelque 38 000 litres de lait que peut contenir la citerne.

Un silo à la ferme Valmieux dans Bellechasse. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien