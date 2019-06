L'industrie bovine canadienne est secouée par l'annonce d'un cas de la maladie de la vache folle

Des autorités canadiennes et étrangères ont confirmé qu'une bête du nord de l'Alberta était porteuse de l'encéphalopathie spongiforme bovine, mieux connue sous le nom de la maladie de la vache folle. Il s'agit d'une vache qui avait été abattue en janvier pour cause de maladie. Ce n'est qu'en fin de semaine que les autorités ont découvert qu'elle était atteinte de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lyle VanClief, et sa collègue de l'Alberta, Shirley McClellan, ont dévoilé les quelques informations disponibles. C'est-à-dire que la bête en question avait été déclarée positive une première fois vendredi et une deuxième fois samedi par un autre laboratoire. Puis, c'est un laboratoire de Grande-Bretagne qui a confirmé la nouvelle.

Les autorités indiquent que la viande de cet animal n'est pas entrée dans le circuit de distribution des aliments. Par contre, elles ne peuvent assurer avec certitude que cette vache est véritablement la seule vache qui a été contaminée.

Le ministre Lyle Vanclief se veut rassurant. Lui et les vétérinaires canadiens croient pouvoir éviter une épidémie.

La ferme albertaine, propriétaire de l'animal, a été mise en quarantaine et le troupeau, dont faisait parti la vache contaminée, sera dépeuplé dès que les autorités auront obtenu les échantillons nécessaires pour l'enquête en cours.

Les États-Unis ont annoncé un arrêt temporaire de l'importation de la viande bovine du Canada.