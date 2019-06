Embargo américain sur la viande bovine: l'industrie ontarienne déjà touchée

Les effets de l'embargo temporaire des États-Unis sur le boeuf canadien se font déjà sentir ce matin en Ontario. L'abattoir de l'entreprise Better Beef, à Guelph, qui exporte la viande d'environ 8000 bovins par semaine aux États-Unis, annonce la mise à pied de 75 employés. Le prix du bétail est aussi fortement à la baisse à l'encan du marché à bestiaux de Cookstown, au nord de Toronto. Mercredi matin, les prix ont chuté de 30% à 50%. Les dirigeants de l'encan recommandent d'ailleurs aux femiers de ne plus apporter leur bétail jusqu'à ce que le prix revienne à la normale. Habituellement, 40% du bétail vendu à ce marché prend la route des États-Unis.

Ces événements surviennent après qu'un cas de la maladie de la vache folle eut été confirmé, hier, en Alberta, entraînant immédiatement le décret d'un embargo aux États-Unis. L'Australie, la Corée du Sud, le Japon et le Mexique ont emboîté le pas.



Ces pays disent agir par prudence étant donné que la consommation de viande provenant d'un animal affecté par la maladie de la vache folle peut être à l'origine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'humain.



L'Ontario aux aguets

La ministre de l'Agriculture de l'Ontario, Helen Johns, croit que l'embargo américain sera dévastateur pour les producteurs ontariens.

L'Ontario compte 20 000 éleveurs de bovins et exporte pour 800 millions de dollars de viande rouge par année aux États-Unis.



Selon l'Association canadienne des éleveurs de bétail, les boeufs de l'Ontario représentent 17% du cheptel canadien.



La ministre Johns soutient toutefois que le risque que la maladie de la vache folle apparaisse en Ontario sont très faibles.



Elle indique que 1000 bêtes ont été testées l'an dernier, et qu'aucune ne présentait de symptômes de la maladie de la vache folle. De fait, le cas rapporté hier n'est que le deuxième en 10 ans au Canada.



En Ontario, les résultats des tests effectués au laboratoire de santé animale de l'Université de Guelph sont disponibles en 10 jours, précise la ministre Johns.

Trop d'inspecteurs non qualifiés?

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) affirme de son côté que les inspecteurs de viande de la province n'ont pas la formation nécessaire pour effectuer les tests de qualité nécessaires dans les quelque 200 abattoirs de la province.



La président du SEFPO, Leah Casselman, dit que seuls 10 inspecteurs de la province travaillent en permanence, et que 130 autres travaillent à contrat. Mme Casselman dit que la formation de 4 semaines que reçoivent ces travailleurs est insuffisante.



Leah Casselman ajoute qu'un inspecteur doit avoir l'oeil d'un vétérinaire et suffisamment d'habileté technique pour pouvoir disséquer des échantillons valables de l'animal inspecté, ce qui ne serait pas le cas en ce moment selon elle.