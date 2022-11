Immigration illégale : deux ministres fédéraux visitent Emerson

Ralph Goodale, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et Jim Carr, le ministre des Ressources naturelles et député de Winnipeg-Centre-Sud, ont rencontré les autorités locales afin de mieux comprendre la réalité des résidents et les défis logistiques que doivent surmonter les services de secours de cette localité située à la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Ralph Goodale a adressé ses remerciements à la communauté d'Emerson et notamment aux premiers répondants au nom des Canadiens. « La réaction de la communauté a vraiment été inspirante », a-t-il déclaré en conférence de presse.

30 000 $ pour les pompiers locaux

Il a par ailleurs annoncé une contribution de 30 000 $ du gouvernement fédéral pour venir en aide aux pompiers d’Emerson.

Ralph Goodale a aussi insisté sur la nécessité d'une collaboration entre les différents échelons du gouvernement: « Le gouvernement du Canada est très désireux de travailler ensemble », a-t-il assuré, alors que vendredi, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, demandait une nouvelle fois de l’aide de la part du gouvernement fédéral.

Près de 200 clandestins au Manitoba en 2017

Il a aussi déclaré que cette visite permettra de mieux comprendre comment le flux de réfugiés pourrait changer au cours des prochaines semaines.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba a indiqué samedi que 40 personnes ont traversé illégalement la frontière vers Emerson entre le 28 février et le 3 mars seulement. Selon le décompte de la GRC, 183 personnes sont entrées illégalement au Manitoba depuis le début de l’année.