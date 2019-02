Vie de parent transgenre : « Pour mes filles, j’ai toujours été leur papa »

Un texte d'André Dalencour pour Les Malins

Les deux filles d’Eve avaient 16 et 18 ans quand elle a décidé d’entamer sa transition. « L’une finissait le secondaire, et l’autre était déjà au cégep », se rappelle-t-elle.

Cela faisait déjà 15 ans qu'Eve était séparée de leur mère. Cette dernière avait déménagé dans une autre ville, et les adolescentes étaient restées avec leur père. Si certains organisent de grandes réunions de famille une fois que leur transition est mûrement réfléchie, Eve a opté pour une approche différente.

« J’ai préféré leur parler séparément, une à la fois. J’ai commencé par la plus vieille, qui l’a très bien pris, même qu’elle a dit : "On t’a toujours vue avec des longs foulards, et tout ça." », dit-elle. « J’ai souvent porté des choses un petit peu entre les deux, c’est ce qui fait que, parfois, les gens pensaient que j’étais gaie. »

J’ai fait ça très graduellement. Les enfants l’ont su en premier, mais au travail, il s’est passé un an avant que je fasse la transition. Eve Jutras

Eve a annoncé sa décision à sa deuxième fille quelques jours après. Mais, il s’est passé plusieurs mois avant sa transformation effective, parce qu'elle ne voulait pas brusquer les choses et déstabiliser son entourage en allant trop vite.

« Il faut que tu solidifies [tes relations] dans ton environnement avant de tout changer d’un coup sec, parce que si tu as des gens qui se retournent contre toi d’un bord et de l’autre, tu te retrouves seule. Et c’est là que tu t’affaiblis à cause des jugements qui sont trop forts », souligne-t-elle.

Quand papa devient une femme

Comme beaucoup de personnes qui décident de changer de genre, Eve avait beaucoup de questions et de craintes, mais elle souligne que la plupart ne se sont pas concrétisées.

Elle s'était bien préparée en demandant du soutien psychologique et elle avait préparé des stratégies afin que son choix ne pèse pas sur ses filles.

Ainsi, si elles se retrouvaient toutes ensemble dans une activité sociale, ses filles pouvaient la faire passer pour une amie de la famille et même lui choisir un autre prénom féminin. Elle ne les a pas forcées non plus à l’appeler maman.

Je ne suis pas devenue une maman soudainement. C’est seulement des noms. Tant que tout le monde est à l’aise avec ça, pour moi, il n’y a pas de problème. Eve Jutras

« Pour [elles], j’ai toujours été leur papa. Ça serait un peu bizarre pour elles de se mettre à appeler leur père maman », explique-t-elle. « Les anciens psychologues forçaient les personnes trans à se faire appeler maman [parce que, assez souvent] c’était des hommes qui devenaient des femmes. […] Ça cause des conflits ou des problèmes. C’est pour ça que je leur ai offert de m’appeler même par un autre nom que papa et maman. »

Tout n'a pas été rose pour autant, surtout la période de l’entre-deux, quand sa voix oscillait entre un timbre grave et plus aigu. Eve admet que sa cadette a eu de la difficulté à gérer le passage d’un genre à l’autre.

Ses enfants, sa fierté

Eve raconte avec fierté qu’elle n’a pas eu besoin « d’armer » ses filles pour qu’elles sachent se protéger des opinions des autres.

« Une de mes filles m’a dit que leur mère avait mentionné quelque chose de négatif par rapport à moi. (...) Et ma fille lui a dit que, pour elle, c’était normal que j’aie fait ça. Elle était déjà équipée pour savoir comment dealer même avec l’opinion de sa mère », raconte-t-elle, sans chercher à accabler son ancienne conjointe au passage. « C’est normal. Assez souvent, les conjoints ou les conjointes d’une personne trans ont plus de difficulté que les gens en général. »

Je trouve que cela a apporté quelque chose dans leur vie. Et elles, elles apportent quelque chose dans ma vie, donc ça vient apporter du plus. Eve Jutras

Eve se plaît aussi à rappeler comment elle en est venue à effectuer des interventions dans un cégep après que sa fille eut confié à son professeur que son père était transgenre.

« Je pense qu’elle a tellement donné un message positif par rapport à son père et à sa relation avec son père que le professeur lui a demandé si je voulais [faire des interventions] dans les cours », s’enorgueillit-elle.

Trois questions sur la transparentalité auxquelles Eve doit parfois répondre

Eve Jutras. Photo : Radio-Canada / Lévy Marquis

1- Comment est-ce que c'est, d'avoir des enfants lorsque l'on est parent transgenre?

Réponse : C'est comme tous les autres parents : faire à manger, corriger les devoirs, bien les élever, les consoler et leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour!

2- C'est normal d'avoir des enfants lorsque l'on est transgenre?

Réponse : Il y a bien des enfants sans parents. Des enfants avec un seul parent. Des enfants qui sont adoptés. Des enfants qui ont deux parents du même sexe (gaie ou lesbienne). Et même des enfants qui ont quatre parents (dont la mère et le père sont en couple avec quelqu'un d'autre). Il n'y a aucun mal à cela... Il y a pourtant bien des parents hétéros cisgenres qui sont de très mauvais parents! C'est quoi, avoir une famille normale?

3- Pourquoi les personnes transgenres ne se font-elles pas stériliser avant de faire leur transition?

Réponse : Il y a bien des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et on leur permet d'adopter. Et que faites-vous de ceux qui ont eu des enfants avant leur transition? Les enfants de parents trans ont beaucoup moins de jugements que les enfants de parents cisgenres.