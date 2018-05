Chaque semaine, Colombe Fortin nous propose une nouvelle découverte culinaire. Revenez nous voir tous les vendredis pour découvrir de nouveaux plats cuisinés par des francophones du Manitoba.







Assiette de poisson au riz Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le poisson au riz de Marien Anne





Mariem cuisine pour nous la traditionnelle recette mauritanienne de poisson au riz VOIR LA SUITE >>

Roulade de porc à l'italienne Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les roulades de porc de François Larouche



Le chef cuisinier François Larouche partage avec nous une de ses recettes VOIR LA SUITE >>





Les oeufs jazzés de la famille officielle du Festival du Voyageur : Les Regnier



Liliane, Tobert, Jasmine et Anne-Sophie cuisinent leur recette spéciale d'oeufs jazzés VOIR LA SUITE >>

Le jambon Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La soupe aux pois de la famille officielle du Festival du Voyageur : Les Perron-Beaudry

Christian et sa famille cuisinent leur recette de soupe aux pois VOIR LA SUITE >>





Les crunchs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les biscuits crunch de Dougald Lamont

Le chef du Parti libéral du Manitoba cuisine une recette que sa mère a rapportée de l'Angleterre : les biscuits sans cuisson crunch VOIR LA SUITE >>

Soupe riz sauvage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La soupe au riz sauvage de Wab Kinew

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, cuisine une recette de sa mère: la soupe aux riz sauvage. VOIR LA SUITE >>

Crêpe de Noël Rennes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les crêpes Rennes au nez rouge de Jacques et Mikka

Jacques et Mikka sont deux frères âgés de 11 et 8ans, qui aiment jouer au hockey et cuisiner. Cette recette est une tradition familiale. VOIR LA SUITE >>

Pico de gallo grâtinés Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le pico de gallo de Marc Rémillard

Le Franco-Manitobain Marc Rémillard nous cuisine un pico de gallo rapportée de voyage. VOIR LA SUITE >>

Cannellonis à la courge. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les cannellonis à la courge de Luc Jean

Le chef Luc Jean partage une de ses recettes à base de courge très populaire dans son restaurant, Mon ami Louis. VOIR LA SUITE >>

Biscutis à la mélasse Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les biscuits à la mélasse de Christine Hanlon

Christine Hanlon partage la recette de biscuits à la mélasse de la famille Bohémier, arrivée au Manitoba en 1880. VOIR LA SUITE >>





Tarte à la citrouille Photo : Ginette Roy

La tarte à la citrouille de Ginette Roy

Ginette Roy nous propose une recette familiale, la tarte à la citrouille de sa mère. VOIR LA SUITE >>

Les soufflés au thé Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le soufflé au thé sauce caramel de David Cannon



David nous propose une recette de soufflé au thé Rooibos agrémenté d'un caramel maison. Sublime! VOIR LA SUITE >>

Les champignons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le pleurot de l'orme poêlé de Jacques Nault



Cueillir et cuisiner des champignons sauvages, c'est une passion pour Jacques Nault. Il nous propose une poêlée de pleurotes. Un délice. VOIR LA SUITE >>

La ratatouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La ratatouille de Jillian Wolfe

Jillian Wolfe nous cuisine une belle recette végératienne d'automne : La ratatouille VOIR LA SUITE >>

La salade rouge. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La salade rouge de Sylviane Lanthier



Sylviane Lanthier nous prépare une salade santé et très rafraîchissant : La salade rouge VOIR LA SUITE >>

Harriet tient un plat de knishes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les knishes au fromage cottage de Harriet Zaidman

Harriet Zaidman cuisine pour nous une recette traditionnelle juive : des knishes au fromage cottage. VOIR LA SUITE >>

Grands-pères au sirop d'érable Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les grands-pères au sirop d'érable de Samuel Rancourt



Samuel nous propose de sa Beauce natale, la recette familiale de pépères au sirop d'érable de sa grand-mère Gaboury. VOIR LA SUITE >>







Le mikaté. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les beignets africains : les mikaté de Patricia Kumbakisaka

Patricia nous propose une recette traditionnelle congolaise de beignets africains : le mikaté. C'est cette même recette que sa mère et sa grand-mère cuisinent depuis toujours. VOIR LA SUITE >>





Des pets de soeur Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les pets-de-soeur de Jonas Desrosiers

Le Franco-Manitobain de Sainte-Anne, Jonas Desrosiers partage avec nous une recette familiale, les pets-de-soeur. VOIR LA SUITE >>

Cari de lentilles Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le cari végétalien de Stéphanie Demers



Stéphanie Demers cuisine pour nous deux recettes végétaliennes. Un cari aux lentilles et une crème glacée bananes, chocolat et lait de cajou. . VOIR LA SUITE >>

Le parfait aux fruits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le parfait aux fruits de Tristan Fréchette

Il nous cuisine le plat qu'il rêvait de déguster lors de La grande traversée sur l'Espérance. VOIR LA SUITE>>

Gâteau chiffon aux fraises. Photo : Radio-Canada

Le gâteau chiffon aux fraises de Lili Dupas

La jeune Manitobaine Lili Dupas nous cuisine un gâteau chiffon aux fraises. Une recette qu'elle a trouvée sur Internet et modifiée. VOIR LA SUITE>>

Tajine de poulet aux citrons confits et olives. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le tajine Mk'alli de Jou Wairia Daayt

Jou Wairia Daayt partage avec nous un plat typiquement marocain, le tajine Mk'alli ou poulet au citron confit. VOIR LA SUITE>>

Assiette de poulet au beurre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le poulet au beurre de Brittany Holm

Brittany Holm nous confie sa recette de poulet au beurre, qu'elle a adaptée au goût de sa famille. VOIR LA SUITE>>

Plat de betteraves. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les betteraves au four avec fromage feta de Chuck Swain



Chuck Swain est originaire de Kapuskasing dans le nord-est ontarien. Il cuisine pour nous sa recette de betteraves au four avec du fromage feta. VOIR LA SUITE>>

Bateau de laitue au poulet asiatique Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le bateau de laitue au poulet asiatique de Myriam Fortin-Barbier

Myriam Fortin-Barbier partage avec nous une de ses recettes santé : le bateau de laitue au poulet asiatique. VOIR LA SUITE >>

Assiette de cipâte Photo : Diane Lavoie

Le cipâte de Diane Lavoie

Diane Lavoie partage avec nous la recette de cipâte de sa mère, Jeannine Bordeleau. Cette recette familiale lui rappelle de beaux souvenirs et elle aime la cuisiner dans le temps des fêtes. VOIR LA SUITE >>

Michelle Smith avec son plat croustade. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La croustade aux fruits de Michelle Smith

Michelle Smith, originaire de Sainte-Anne-des-Chênes, partage avec nous une recette familiale qui change selon les saisons: le pouding aux fruits de sa maman. VOIR LA SUITE >>

Les biscuits Jam Jam's de Michèle Lecuyer-Hutton Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les biscuits à la confiture de Michèle Lecuyer-Hutton

Michèle partage avec nous la recette de biscuits de sa grand-mère maternelle : les biscuits Jam Jam's de mère Arnould. VOIR LA SUITE >>

Jacinthe Fisher prépare un gâteau reine Élisabeth Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le gâteau reine Élisabeth de Jacinthe Fisher

Jacinthe nous offre ici sa version de ce gâteau classique. Dans sa recette, il n'y a pas de beurre dans la pâte à gâteau et elle remplace la crème par du lait. VOIR LA SUITE >>

Le touskya de Gisèle Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le touskya du Festival du Voyageur de Gisèle Brunet

Depuis plus de 15 ans, Gisèle et Charles « Coco » Brunet organisent une fête pour clôturer les festivités du Festival du Voyageur. À l'origine, Gisèle cuisinait un chili pour cette fête. Mais la recette a évolué au fil des ans pour inclure la viande de chevreuil et d'orignal que leur offraient leurs amis chasseurs. VOIR LA SUITE >>

Poisson pêché par Shawn Syring Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le doré frais de Shawn et Monique Syring

Shawn et Monique partagent avec nous leur recette de doré frais, pêché la journée même sur la glace du lac Winnipeg. Une recette toute simple, mais combien goûteuse. VOIR LA SUITE >>

Les crêpes avec un thé. Photo : Radio-Canada

Les crêpes de la Chandeleur d'Armelle Alheritiere

Originaire de la France, Armelle cuisine pour nous les crêpes qui sont la tradition de la Chandeleur. C'est la recette familiale, celle de sa mère et de sa grand-mère. VOIR LA SUITE >>

Assiette de poulet du citron pour dégustation. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le poulet au citron de Geneviève Lapalme

Ce plat est une recette de sa mère qui lui rappelle des souvenirs d'enfance et la rapproche de sa famille qui vit au Québec. VOIR LA SUITE >>

Tacos à la viande d'orignal et à la chayote Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les tacos à l'orignal d'Andrina Turenne

Andrina chasse l'orignal chaque année avec son frère et ses cousins. Elle apprête cette viande maigre dans toutes sortes de recettes, dont sous forme de tacos accompagnés d'une salsa à la chayote. VOIR LA SUITE >>

Photos des trois fromages de chèvre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les trois fromages au lait de chèvre de Louise May

Éleveuse de chèvres laitières, Louise utilise ce lait pour son fromage, son yogourt, ses savons et ses produits de beauté. Elle nous propose trois recettes de fromage. VOIR LA SUITE >>

Bonbons : caramel au beurre, chocolat et noix Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les caramels au chocolat d'Ainza Bellefeuille

C'est une recette qu'elle a trouvée dans un des livres de sa mère, mais elle la change selon son goût : parfois elle y ajoute de la noix de coco, change les noix pour des amandes ou ajoute des fruits séchés. VOIR LA SUITE >>

Une pointe de tourtière Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La tourtière de Lise Freynet

Lise Freynet partage avec nous la recette de tourtière de sa mère; un incontournable du temps des fêtes pour elle et sa famille. VOIR LA SUITE >>

Brownie au chocolat dans une tasse Photo : Radio-Canada

Le brownie au chocolat dans une tasse de Michelle Augert

Michelle est atteinte du syndrome de Williams, un trouble du développement congénital. Elle adore faire du bénévolat et cuisiner pour sa famille et ses amis. Michelle partage avec nous sa recette de brownie en portion unique qu'elle cuisine dans une tasse. VOIR LA SUITE >>

Assiette de lapin farci Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le lapin farci d'Ivan Bugera

Ivan Bugera est copropriétaire de la ferme Larielle de Saint-Pierre-Jolys, dans le sud-est du Manitoba. Il cultive ses légumes et ses herbes. Depuis deux ans, il est aussi éleveur de lapins et de volailles. VOIR LA SUITE >>

Sauce spaghetti Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La sauce à spaghetti au bison de Catherine Cantin

Enseignante de formation et maman de cinq enfants, Catherine Cantin nous donne la recette de sauce à spaghetti au bison de sa mère. VOIR LA SUITE >>

Tilapia et gombo Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le tilapia, gombo et foufou de Patricia Bitu Tshikudi

Patricia nous propose un repas congolais de tilapia avec du gombo et du foufou. Comme le veut la tradition dans son pays natal, le poisson est cuisiné et mangé en entier. VOIR LA SUITE >>

La soupe à la courge butternut Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La soupe à la courge butternut de Lise Rémillard

Lise Mulaire, cofondatrice des Jardins St-Léon, est habituée de cuisiner avec des aliments frais. Elle partage avec nous sa recette familiale d'automne. VOIR LA SUITE >>

Crêpes au four Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les crêpes au four de Ginette Caron et Claude Bellefeuille

Ginette et Claude aiment bien préparer des crêpes au four et modifient les garnitures selon les saisons. VOIR LA SUITE >>

Salsa aux zucchinis Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La salsa aux zucchinis d'Huguette Vallée

Huguette tient la majorité de ses recettes de sa mère. Elle prépare pour nous une salsa faite avec les légumes récoltés dans le petit potager derrière sa maison. VOIR LA SUITE >>

De gauche à droite : Geneviève Murchison, Louis-Philippe LeBlanc, Martine Bordeleau, Carla Oliveira et Arnaud Decroix Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les meilleures recettes des animateurs d'ICI Manitoba

Martine Bordeleau, Geneviève Murchison, Carla Oliveira, Louis-Philppe LeBlanc et Arnaud Decroix ont partagé une petite cuisine l'espace d'une matinée et vous offrent de grands plats. VOIR LA SUITE >>

Geneviève Pelletier et ses amies autour d'un plat de crevettes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les crevettes au sambuca de Geneviève Pelletier

Geneviève sert ce plat avec une bonne baguette de pain et un vin blanc. La boisson anisée lui donne un petit goût un peu sucré et, avec le mélange de tomates, olives et herbe, les crevettes prennent toutes des saveurs tout en gardant leur bon goût. VOIR LA SUITE >>

Saumon en papillote Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le saumon en papillote de Gérald Laroche

Harmoniciste et artiste sculpteur originaire de Powerview, Gérald Laroche partage avec nous sa recette de saumon sur le barbecue. VOIR LA SUITE >>

Une pointe de tarte au sirop d'érable Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La tarte au sirop d'érable de Mgr Albert LeGatt

Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface avoue bien humblement qu'il sait faire bouillir des patates et des légumes et griller de la viande, mais que la cuisine ce n'est pas son domaine. Il aide tout de même le chef cuisinier de l'archevêché, Kyle Munn, à préparer une tarte au sirop d'érable avec crème fouettée et coulis de fraises. VOIR LA SUITE >>

Robert Malo prépare de la banique Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La banique de Robert Malo

Robert Malo prépare pour nous deux recettes de pain banique : une sans gluten avec des baies saskatoon et une autre, plus traditionnelle, qu'il prépare avec « les ingrédients secrets de Mémère » VOIR LA SUITE >>

Robert-Falcon Ouellette et son sandwich gagnant Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le sandwich à la salade de chou et poulet de Robert-Falcon Ouellette

Le député de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette, partage avec nous la recette qui lui a mérité le premier prix lors d'un concours culinaire organisé sur la colline du Parlement en juin 2016. VOIR LA SUITE >>

Salwa Meddri prépare la harira Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La harira de Salwa Meddri

Native de Mohammedia, au Maroc, partage avec nous sa recette familiale de soupe marocaine, la harira. Elle la cuisine exactement comme sa mère le fait encore. VOIR LA SUITE >>

Brochettes cuites sur le BBQ Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les brochettes de bernache au bacon de Louis-Philippe LeBlanc

Chasseur et pêcheur, Louis-Philippe s'est inspiré d'une recette d'oie blanche qu'il a transformée un peu au fil des ans pour arriver à obtenir ce goût qui fait le plaisir de sa famille et de ses invités. VOIR LA SUITE >>

Scones aux raisins de Corinthe Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les scones aux raisins de Suzanne Kennelly

Suzanne nous propose la recette préférée de son mari : les scones aux raisins de Corinthe. La belle-mère de Suzanne les cuisine de la même manière et avec les mêmes ingrédients depuis plusieurs décennies. VOIR LA SUITE >>

Les éclairs au chocolat Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les éclairs au chocolat de Jocelyne Baribeau

La Bonifacienne Jocelyne Baribeau cuisine des éclairs au chocolat depuis l'âge de 16 ans, lorsqu'elle a appris à faire la pâte à choux durant un cours de cuisine à son école secondaire, le Collège Jeanne-Sauvé. VOIR LA SUITE >>

Truite en croûte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La truite arc-en-ciel en croûte de menthe d'Éric Plamondon

Dans la famille d'Éric Plamondon, c'est le papa qui était pêcheur, alors chaque enfant a appris à cuisiner le poisson à sa façon et à mettre en vedette des aliments et produits manitobains. VOIR LA SUITE >>

Bertrand Nayet prépare du guacamole Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le guacamole de Bertrand Nayet

Bertrand Nayet, originaire de la Bourgogne en France, est installé au Manitoba depuis 1975. Professeur et poète, il aime préparer son guacamole pour ses enfants, sa femme et ses amis. VOIR LA SUITE >>

Du pain doré Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le pain doré de Mariette Kirouac

La recette de Mariette Kirouac est tirée du livre de recettes qui soulignait les 100 ans de son village natal : La Broquerie. Mariette a toutefois apporté des modifications à cette recette en utilisant des épices et un maximum d'aliments locaux. VOIR LA SUITE >>

Les biscuits aux pépites de chocolat de Jeannine Robert Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les biscuits aux pépites de chocolat de Jeannine Robert

Jeannine Robert, originaire de Sainte-Agathe, nous donne sa recette de biscuits aux pépites de chocolat. Elle l'a préparée tellement souvent que sa recette n'est pas écrite; elle l'a dans sa tête. VOIR LA SUITE >>

Barres de granola au quinoa Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les barres granola au quinoa de Janelle Delorme

Janelle Delorme nous propose une recette de barres granola au quinoa dans laquelle elle a intégré beaucoup de produits manitobains : les coeurs de chanvre, le miel et l'avoine qu'elle utilise sont produits localement. VOIR LA SUITE >>

Le chili de Marcel Lécuyer Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le chili de Marcel Lécuyer

Marcel Lécuyer, originaire de Sainte-Agathe, nous propose sa recette familiale de chili. Depuis aussi longtemps qu'il s'en souvient, ce plat fait partie des recettes de sa famille. Au fil des ans, lui et son épouse l'ont modifiée en y ajoutant du porc et du maïs. VOIR LA SUITE >>

La miche campagnarde de Richard Loiselle Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La miche campagnarde de Richard Loiselle

Le Franco-Manitobain de Saint-Boniface, Richard Loiselle, nous dévoile sa recette de pain familiale : la miche campagnarde. Il en cuisine au moins deux fois par semaine. VOIR LA SUITE >>

Cabane à sucre de Saint-Pierre-Jolys, au Manitoba Photo : Radio-Canada/Pierre Verrière

Le sirop d'érable de Saint-Pierre-Jolys

La cabane à sucre de Saint-Pierre-Jolys reçoit des centaines de visiteurs chaque année. Pour répondre à la grande demande de produits de l'érable, les bénévoles entaillent les 400 érables de la paroisse, dont la plupart sont sur des terrains privés. VOIR LA SUITE >>

Greg Selinger prépare du macaroni au fromage gratiné Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le macaroni au fromage gratiné de Greg Selinger

Greg Selinger, ancien premier ministre du Manitoba, prépare avec son fils Pascal sa recette familiale de macaroni au fromage et sa salade d'accompagnement. VOIR LA SUITE >>

Les cretons de Lucienne Loiselle Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les cretons de Lucienne Loiselle

La Franco-Manitobaine Lucienne Loiselle partage avec nous la recette familiale de cretons. Sa famille la cuisine depuis 1986. VOIR LA SUITE >>

Sandwichs au porc effiloché Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le porc effiloché de Joel Lafond

Joel Lafond, natif de Saint-Jean-Baptiste, nous présente sa recette de porc effiloché. Il l'a modifiée pour lui donner le goût fumé de la cuisson au barbecue et il utilise des filets de porc au lieu de l'épaule; il trouve cela plus goûteux et moins gras. VOIR LA SUITE >>

La soupe aux pois végétalienne Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La soupe aux pois végétalienne de Marie-Christine Bruce

Marie-Christine et son mari ont fait plusieurs essais avant d'en arriver au mélange précis d'épices qui donne à leur soupe un goût velouté et délicieux à l'arome exquis. VOIR LA SUITE >>

La tarte aux sucre avec haricots pinto de Thérèse Rémillard Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La tarte au sucre avec haricots pinto de Thérèse Rémillard

Thérèse Rémillard, une octogénaire résidente de Saint-Joseph, cuisine pour nous une tarte au sucre avec des haricots pinto. VOIR LA SUITE >>

Louise Auger prépare du sucre à la crème Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le sucre à la crème de Louise Auger

La Franco-Manitobaine Louise Auger est devenue une spécialiste en la matière. Elle nous partage sa recette pour créer ce délice sucré à partir de quatre ingrédients simples. VOIR LA SUITE >>